性侵殺害「新店少女」重案！翹家遭同學設局打暈　狠男逞慾放血棄屍

▲徐志皓帶著警方前往棄屍地點。（圖／CTWANT提供，下同）

圖、文／CTWANT

新北市新店15年前發生駭人聽聞的國二少女姦殺案，當時19歲的男子徐志皓和14歲許姓少年共謀，誘騙方姓及鄧姓少女至新北市新店偏僻住處，性侵方女後殺人棄屍，還不忘先把被害人放血，手段十分凶殘。不僅如此，徐男為避免犯行曝光，原本也打算將鄧女滅口，因許男幫忙求情，才讓她逃過一死。

警方調查，方姓國中生2008年11月6日因太晚起床，和父親起爭執後負氣離家；就在此時，許姓少年、徐男臨時起意，邀約了同校的鄧女，少女再邀方女一同翹課赴約，雙方在北捷新店市公所站會合。沒想到，徐志皓早已意圖不軌，遂邀約2女到附近曾姓叔叔的家玩，4人步行到新店市力行路附近一棟2層樓的公寓。

▲徐志皓將方姓少女的屍體以黑色塑膠袋包覆，從友人租屋處二樓加蓋的房子屋頂丟棄。

徐志皓為了先制伏鄧女，示意許男將方女帶往另一間空房，隨後將鄧女打昏，用童軍繩綑綁手腳及膠帶封嘴後，再以類似手法將方女擊昏。安置完鄧女後，徐嫌將方女衣物剪破，意圖不軌；此時方女恢復意識，嚇得掙扎大叫，但仍遭性侵得逞；為了怕日後遭指認，徐嫌把許嫌帶到房內，表明已性侵方女，並要求他來殺人滅口。

見許嫌不敢殺人，徐男乾脆親自下手，先將方女掐暈，再與許嫌合力把人抬到浴室，以水果刀割開被害人頸項放血，接著2人將屍體抬到頂樓，往旁邊空置畸零地丟棄，並用木板遮掩。事實上，徐男原本打算也將鄧女滅口，以避免東窗事發，但最後透過共犯許姓少年的求情，逃過一劫，在捷運站將她釋放。

延伸閱讀

▸ 台鐵招30名車勤員 需懂英日語「底薪3萬」…網嘆：空服條件給實習薪水

▸ 啦啦隊太性感干擾罰球PTT罵爆！ 隊長梓梓出面道歉：未來將會更努力

▸ 農曆二月初二「龍抬頭」 雨揚老師曝最強3生肖財神上身大賺金山