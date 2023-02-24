　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

性侵殺害「新店少女」重案！翹家遭同學設局打暈　狠男逞慾放血棄屍

徐志皓帶著警方前往棄屍地點。（圖／報系資料照）

▲徐志皓帶著警方前往棄屍地點。（圖／CTWANT提供，下同）

圖、文／CTWANT

新北市新店15年前發生駭人聽聞的國二少女姦殺案，當時19歲的男子徐志皓和14歲許姓少年共謀，誘騙方姓及鄧姓少女至新北市新店偏僻住處，性侵方女後殺人棄屍，還不忘先把被害人放血，手段十分凶殘。不僅如此，徐男為避免犯行曝光，原本也打算將鄧女滅口，因許男幫忙求情，才讓她逃過一死。

警方調查，方姓國中生2008年11月6日因太晚起床，和父親起爭執後負氣離家；就在此時，許姓少年、徐男臨時起意，邀約了同校的鄧女，少女再邀方女一同翹課赴約，雙方在北捷新店市公所站會合。沒想到，徐志皓早已意圖不軌，遂邀約2女到附近曾姓叔叔的家玩，4人步行到新店市力行路附近一棟2層樓的公寓。

徐志皓將方姓少女的屍體以黑色塑膠袋包覆，從友人租屋處二樓加蓋的房子屋頂丟棄。（圖／報系資料照）

▲徐志皓將方姓少女的屍體以黑色塑膠袋包覆，從友人租屋處二樓加蓋的房子屋頂丟棄。

徐志皓為了先制伏鄧女，示意許男將方女帶往另一間空房，隨後將鄧女打昏，用童軍繩綑綁手腳及膠帶封嘴後，再以類似手法將方女擊昏。安置完鄧女後，徐嫌將方女衣物剪破，意圖不軌；此時方女恢復意識，嚇得掙扎大叫，但仍遭性侵得逞；為了怕日後遭指認，徐嫌把許嫌帶到房內，表明已性侵方女，並要求他來殺人滅口。

見許嫌不敢殺人，徐男乾脆親自下手，先將方女掐暈，再與許嫌合力把人抬到浴室，以水果刀割開被害人頸項放血，接著2人將屍體抬到頂樓，往旁邊空置畸零地丟棄，並用木板遮掩。事實上，徐男原本打算也將鄧女滅口，以避免東窗事發，但最後透過共犯許姓少年的求情，逃過一劫，在捷運站將她釋放。

延伸閱讀
台鐵招30名車勤員　需懂英日語「底薪3萬」…網嘆：空服條件給實習薪水
啦啦隊太性感干擾罰球PTT罵爆！　隊長梓梓出面道歉：未來將會更努力
農曆二月初二「龍抬頭」　雨揚老師曝最強3生肖財神上身大賺金山

ET快訊
台積電360萬挖角消防員！　基層嘆「夢幻職業」成屎缺
缺蛋有感嗎？　嘉義人搖頭曝1事更可怕
經典賽最強國家隊排名！　中華隊擠不進前10
去你×的俄國軍艦！蛇島133天「從全軍覆沒到反擊不沉戰艦」
快訊／郭董才說剩蛋快樂　今讚農委會「果決行動！」
楊繡惠泳池驚見「漂浮甜不辣」　游近才知情侶水中調情：全都蝌蚪

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

優良軍醫貪污「家藏2300萬現金」　教授妻幫洗錢...30萬交保　

金瓜石北34土石坍方！巨大石堆傾瀉　「道路中斷」搶修中

快訊／車停路中央「撬開人孔蓋偷電纜」　斗六警跨轄逮3囂張賊

性侵殺害「新店少女」重案！翹家遭同學設局打暈　狠男逞慾放血棄屍

快訊／八里輪胎工廠大火「燒出惡臭」！1國小緊急宣布：明停課一天

汐止休旅車連撞路旁2車翻覆　封路40分鐘駕駛輕傷

莫名牽連王建民！「台南女名醫」蕭嘉蓉發聲明　將對王文哲提告

快訊／旗津海水浴場驚現「無名女屍」！岸邊浮沉嚇壞民眾

無預警停飛遭罰鍰300萬並廢照　遠航提告抗罰願復飛求轉圜全落空

賓士男撞死騎士肇逃！3小時火速落網認了：工作有急事才先離開

出國玩驚覺全變了！關韶文揪空姐Emily暢聊空服員百寶袋秘辛　陳映庄醫師詳解常備藥清單

樹林車站拍遺失物湧300人！　1萬3標Switch內含驚喜爽翻

小S抱緊AKIRA嗆聲：林志玲怎麼樣～　聽到她懷孕小發福..超興奮XD

告遊戲橘子「不要臉髒東西」　丁特求償2070萬：打倒他們

陳喬恩「若重來不會公開戀情」　淚崩吐心聲：極度沒有安全感

李佳穎駁離婚傳言「有心人士亂講話」　熱戀小9歲男友「同一天生日」：好奇妙

被韓星探相中！陳冠叡飛韓國追夢　親姊心疼曝：曾因內定遭淘汰

政院通過3800億特別預算　十項目含發6000、通勤月票

跟暗戀男同學是鄰居！　萌妹狂求媽帶她去拜年

王中平20歲校花女兒休學出道　韓菲將發片「爸爸要當保鑣」

優良軍醫貪污「家藏2300萬現金」　教授妻幫洗錢...30萬交保　

金瓜石北34土石坍方！巨大石堆傾瀉　「道路中斷」搶修中

快訊／車停路中央「撬開人孔蓋偷電纜」　斗六警跨轄逮3囂張賊

性侵殺害「新店少女」重案！翹家遭同學設局打暈　狠男逞慾放血棄屍

快訊／八里輪胎工廠大火「燒出惡臭」！1國小緊急宣布：明停課一天

汐止休旅車連撞路旁2車翻覆　封路40分鐘駕駛輕傷

莫名牽連王建民！「台南女名醫」蕭嘉蓉發聲明　將對王文哲提告

快訊／旗津海水浴場驚現「無名女屍」！岸邊浮沉嚇壞民眾

無預警停飛遭罰鍰300萬並廢照　遠航提告抗罰願復飛求轉圜全落空

賓士男撞死騎士肇逃！3小時火速落網認了：工作有急事才先離開

孔劉久違露面造型帥暈全網！　郭富城57歲狀態太好完全沒輸

「千萬網紅」Drew Binsky偕新婚妻訪台　5天體驗「台灣新玩法」

快訊／「彩虹4無人機」罕繞飛台灣南部外海　國軍偵獲37架次共機擾台

Sandy「胃被擠壓到一個地步」快生了！揭每天最怕2件事：像拆炸彈

睡不著怎麼辦？5大NG行為竟是失眠兇手！醫推科技趨勢EECP助你好眠

哈波動刀復原良好　2周內向費城人報到

優良軍醫貪污「家藏2300萬現金」　教授妻幫洗錢...30萬交保　

俄軍佔領燒殺擄掠平民慘死　「布查大屠殺」小鎮淪亂葬崗

食農好好玩／「天福農場」友善耕作紅棗品質佳　還能體驗檸檬醋DIY

跟ChatGPT聊天「要求回答哈哈」！網紅PO對話結果…網發毛：超可怕的

桃園阿北踢開擋路三角錐　下一步踩空！左腳摔進洞

社會熱門新聞

友轉帳3元備註「在這走了」！他衝現場已屍僵

即／武陵賞櫻火燒車！9人座廂型車陷火海

即／調解庭結束！小甜甜撤告傷害　宋晉賢曝離婚進度

丁特控遊戲橘子「不要臉」　求償2070萬

小甜甜遭家暴訴離開庭　拎12萬名牌包兩字回應媒體

正妹睡死遭2寶爸連結！竟成性愛片主角

桃園阿北踢走擋路三角錐　下秒慘了

「台南女名醫」聲明　將對王文哲提告

性侵殺害「新店少女」重案　狠男逞慾放血棄屍

即／八里輪胎廠大火飄惡臭！1國小宣布停課

衣服遭潑不明液體破大洞　天母騎士PO文悲劇了

汐止休旅車連撞路旁2車翻覆

賓士男撞死騎士肇逃　落網認了：有急事

雲林佛像雕刻廠全面燃燒！居民嚇壞圍觀

更多熱門

關鍵字：

周刊王

讀者迴響

熱門新聞

狠愛演拆夥真相！牛排3年後終於解答：我也沒辦法

吳宗憲錄大陸節目重摔！躺地「鐵條插出」畫面曝

快訊／入夜急降雨！「2縣市」發布大雨特報

友轉帳3元備註「在這走了」！他衝現場已屍僵

中天主播王又正被爆太傲嬌「團隊全走人」

小六童「全身冒紅斑」！轉診大醫院：已癌症晚期

韓女團遇死亡車禍！她右臉全碎

「每天喝1飲品」痛風機率增1.7倍！不治療下場曝

更強冷氣團11°C冰台　變天雨10天

她更衣被看光！婆婆見乳頭顏色酸：太多人用

炎亞綸深夜道歉：最缺的是我的同理心

打火英雄棄公職投奔台積電　超誘人年薪曝光

基隆大雨特報　新山水庫卻「乾到見底」

認愛首PO文！　王淨「男友視角照連發」甜炸7萬網

陰屍路上演　鎮靜劑讓人潰爛截肢

更多

最夯影音

更多
出國玩驚覺全變了！關韶文揪空姐Emily暢聊空服員百寶袋秘辛　陳映庄醫師詳解常備藥清單

出國玩驚覺全變了！關韶文揪空姐Emily暢聊空服員百寶袋秘辛　陳映庄醫師詳解常備藥清單
樹林車站拍遺失物湧300人！　1萬3標Switch內含驚喜爽翻

樹林車站拍遺失物湧300人！　1萬3標Switch內含驚喜爽翻

小S抱緊AKIRA嗆聲：林志玲怎麼樣～　聽到她懷孕小發福..超興奮XD

小S抱緊AKIRA嗆聲：林志玲怎麼樣～　聽到她懷孕小發福..超興奮XD

告遊戲橘子「不要臉髒東西」　丁特求償2070萬：打倒他們

告遊戲橘子「不要臉髒東西」　丁特求償2070萬：打倒他們

陳喬恩「若重來不會公開戀情」　淚崩吐心聲：極度沒有安全感

陳喬恩「若重來不會公開戀情」　淚崩吐心聲：極度沒有安全感

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

2023兔潮來襲添好運

2023兔潮來襲添好運

爽過2023兔年全攻略，無論開運招財、走春旅遊，新年好康等大小事，一手掌握不漏接！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

【寵物】寵愛毛情人送好禮

【寵物】寵愛毛情人送好禮

寵物王國2/8-2/28全館滿$3000送寵物保健品，滿$999送肉泥

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面