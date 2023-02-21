30多歲男染猴痘！曾遊歐洲「有社交方面接觸」　醫院接觸者1人有症狀

▲疾管署發言人羅一鈞。（圖／記者洪巧藍攝）

記者洪巧藍／台北報導

疾病管制署今（21）日公布國內新增1例境外移入猴痘病例，是一名北部30多歲男性，今年1~2月曾經有歐洲多國旅遊史，根據潛伏期研判可能的感染地是奧地利，暴露來源則是有社交方面接觸。經疫調匡列相關接觸者共39名，其中有一名醫院接觸者有出現症狀，但經過採檢已經排除感染，接觸者必須自我健康監測，最久至3月6日。

疾管署防疫醫師林詠青表示，這名個案2月上旬因身體陸續出現水泡、皮疹、喉嚨痛、關節痛及全身痠痛等症狀，經醫師評估後採檢通報，於２月15日確診陽性，並於醫院隔離治療，個案本身的疹子已經有所改善且結痂脫落，但猴痘個案必須全身結痂都脫落才能解除隔離，目前還在住院當中。

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疾管署副署長羅一鈞說明，這名個案是今年首例猴痘境外移入，也是國內第五例猴痘確診個案，本身有歐洲多國旅遊史，根據潛伏期研判可能的感染地是奧地利，暴露來源有問出「有社交方面接觸」。病毒定序是西非株B.1.3，目前各國上傳資料，該株以中歐、西歐為主，個案研判和奧地利相符合。

▲疾管署疫情中心主任郭宏偉（左起）、發言人羅一鈞、防疫醫師林詠青。（圖／記者洪巧藍攝）

至於匡列接觸者，羅一鈞說明，分別是1名友人、12名職場接觸者、26名醫院相關接觸者，醫院方面包含就醫時門、急診、與病房接觸者，目前評估都是屬於中低風險，沒有要採取暴露後預防接種措施。其中一名醫院工作人員曾經出現症狀，經過採檢排除感染，匡列者需自我健康監測21天，最長至3月6日。

林詠青表示，猴痘是人畜共通傳染病，最主要傳染途徑為接觸感染動物的體液、血液或者食用受感染動物可能遭到感染，人與人接觸方面，包含接觸感染者呼吸道分泌物、身上皮膚粘膜，性接觸也是感染途徑，預防方式主要是避免接觸、食用流行地區的野生動物與接觸猴痘感染者等。

疾管署說明，猴痘於去(2022)年6月23日公告列為第二類法定傳染病，截至今日，累計通報疑似病例45例，5例確診為境外移入(德國1例、美國3例、1例奧地利)，餘40例均排除。