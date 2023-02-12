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社會 社會焦點 保障人權

人妻推嬰兒車搭捷運遭猛踹　只因「這動作」讓男大生抓狂

▲▼台北捷運,文湖線,大眾交通運輸,大眾運輸。（圖／記者季相儒攝）

▲台北捷運文湖線。（資料圖／記者季相儒攝）

記者崔子柔／綜合報導

北市一名李姓女子2021年某日推著嬰兒車搭捷運，不慎碰撞到高姓男大生的腳，高男因此失控飆罵「BITCH」，並毆打狂踹造成李女身上多處受傷，事後否認犯行且拒絕道歉。台北地院依傷害、公然侮辱等罪，判高男拘役25日，得易科罰金2萬5000元。

根據判決書內容，李女2021年4月28日中午12時許，搭乘捷運文湖縣往動物園方向，在科技大樓站及麟光站間，不慎推著嬰兒車碰撞到高男的左腳，雙方因此引發爭吵。

▲▼嬰兒車示意圖。（圖／取自免費圖庫pixabay）

▲李女推嬰兒車不慎撞到高男，被暴打到滿身傷。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

高男在車廂內大罵李女「BITCH」，還失控開始拳打腳踢。李女指控，「（高男）把我摔到嬰兒車上，又把我壓在嬰兒車上繼續打我的背、頭部」，直到站務人員到場才停手，她事後到萬芳醫院治療傷口，再到仁愛醫院驗傷，並向高男提告。

高男到案後表示，他承認有和李女發生拉扯，但辯稱一開始是被對方推開才開始衝突，並否認造成李女臉上的傷勢、沒有罵髒話等。

台北地院法官查看監視器畫面，認定是高男先出手，還用「BITCH」字眼罵人，把李女打到滿身瘀傷至今都未道歉，考量高男目前是大三學生、家境小康、曾有傷害前科，依公然侮辱、傷害罪，各判拘役20、10日，得易科罰金2萬5000元。

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