台中女菜刀殺母「錄下瀕死畫面」　自稱思覺失調一審判決出爐

▲台中女持刀殺母後自首，辯稱罹患思覺失調，一審法官判她8年徒刑。（圖／警方提供）

圖文／CTWANT

台中市一名35歲吳姓女子與61歲母親同住，今年5月間不滿母親要錢又「碎碎念」，憤而持菜刀殺母，還持手機冷血拍下母親倒臥血泊中等畫面。吳女犯案後自首，辯稱自己罹患「思覺失調」，台中地院一審依《殺害直系血親尊親屬罪》判刑8年。

回顧案情，吳女與母親同住在西屯區某大樓內，去年5月29日傍晚，吳女拒絕母親要錢花用，不滿對方碎碎念，一氣之下衝到廚房，拿菜刀從後方刺殺，刀刃整個插進母親後肩。

母親傷重倒地後、血流不止，吳女還持手機拍攝其倒臥血泊的畫面，並錄下責罵數落母親不顧家人、只會要錢等影像。事後，吳女自首報案，坦承殺母。吳母由於遭刀刃傷及胸膛，導致左肺塌陷、血胸與氣胸，送醫搶救後仍傷重不治。

吳女在檢警偵訊時辯稱，自己罹患精神疾症「思覺失調症」，無法控制行為，且自己沒有殺人犯意，在傷害母親後，她還趕緊為母親止血搶救。但檢警追查發現，吳女弒母後拿手機拍攝現場畫面，並責罵數落母親。

檢方調閱吳女病歷，發現她並非罹患有幻覺、幻聽等症狀的「思覺失調症」，而是躁鬱症與睡眠障礙、憂鬱症；另外，吳女行兇後，錄影並指責瀕臨死亡的母親，顯示她當時氣憤，行兇後仍憤怒未平，具殺人犯意，且辨識能力不因罹患精神疾症而受影響。

檢察官依《殺害直系血親尊親屬罪》起訴吳女，案經台中地院一審，法院認定吳女符合自首減刑規定，因此依殺害直系血親尊親屬罪，判刑8年，可上訴。

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