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多數同意也沒用！2頂樓戶為基地台怒槓5大電信　法官判拆理由曝

▲2民眾為大樓裝基地台一事，怒告5家電信業者（圖／取自免費圖庫pixabay）

▲2民眾為大樓裝基地台一事，怒告5家電信業者（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

記者翁子皓／苗栗報導

苗栗縣頭份市一棟集合式住宅大樓，2020年4月12日舉行區分所有權人會議，以多數決通過在大樓屋頂架設基地台，之後與5大電信公司簽約，設置基地台。然而，古姓、黃姓兩位頂樓住戶，認為未獲全體頂層住戶同意設基地台，違反公寓大廈管理條例，向電信業者提告。苗栗地院近日審結，判5大電信要拆除基地台。

判決書指出，苗栗縣頭份市某集合式住宅大樓共有9棟建物，管委會希望透過在屋頂裝基地台獲得社區經費，於是在2019年舉行區分所有權人會議，但因多數人反對而未設置，2020年4月12日再次舉行區分所有權人會議，結果這次獲得多數人贊同，管委會隨即與中華、遠傳、台灣大哥大、台灣之星、亞太5家電信業者簽約，在屋頂架設基地台。

孰料，曾投下反對票的古姓、黃姓兩位頂樓住戶表示，該大樓樓頂平臺及屋頂突出物為大樓全體區分所有權人所共有，倘若要設置基地台，依法需取得全體頂層區分所有權人同意方可為之，因此上法院怒告5家電信業者，請求拆除樓頂的基地台。

電信業者表示，該棟集合式住宅大樓共有9棟建物，古、黃所有的建物，與本件基地台所在建物並非同一棟建物，且根據電信法規，業者已取得管委會同意才設基地台，非無權占有。

法官調查，無線電波基地台的電波對人體是否有損害，目前醫學界仍無定論，基於維護住戶身體法益、居住權益之考量，大樓如要設置基地台，一定得經由區分所有權人會議之決議，才可以設置，且為保障少數，還得取得大樓頂層住戶的同意。另外，大樓屋頂平台，為全體住戶所共有，不能說基地台所在建物，與古、黃所有的建物不在同一棟，就無視古、黃的反對，設置基地台。

法官認定， 5大電信業者未經頂層住戶全體同意，貿然設置基地台，有違公寓大廈管理條例。不過，由於古姓住戶曾在區分所有權人會議後，同意只要基地台遷至其他棟，他就沒有意見，法官認為他無權請求拆除基地台，因此予以駁回，但黃姓住戶請求有理由，一審判決5大電信業者應拆除該大樓屋頂基地台，可上訴。

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