憂嫩妻用手機「勾搭別的男人」...她遭醋尪暴打慘死　母淚崩：肺都被打破了

▲泰國男子因禁止老婆使用手機，竟失手將對方毆打致死。（圖／翻攝自騰訊視頻）

圖文／CTWANT

一起駭人命案就發生在泰國，一名妙齡女子遭到27歲老公家暴，竟失手將老婆毆打致死，不僅全身多處瘀青，甚至肺部也被重擊破裂，導致呼吸系統衰竭死亡，目前兇手已被警方拘留，全案尚在調查釐清中。

據陸媒報導，位於泰國中部素攀武里府的民宅內，近日發生一起殘忍兇殺案，一名22歲的妙齡女子疑因慘遭妒忌的老公施暴，造成全身多處瘀青、濺血。死者母親在喪禮上悲痛指控，經屍檢報告顯示，女兒的肺部被打到嚴重破損，造成呼吸系統衰竭致死，並向法院請求拒絕女婿的保釋申請，盼透過司法還給女兒一個公道。

死者媽媽表示，女婿個性十分愛吃醋，經常擔憂長相貌美的妻子會被其他男人拐跑，不僅動不動就對女兒拳打腳踢，甚至禁止女兒使用手機，目的就是不讓妻子跟任何人聊天，深怕對方勾搭上別的對象。

報導指出，目前犯罪嫌疑人已經主動前往當地警局自首，坦言當天因為不允許老婆用手機，因此雙方大吵了一架，至於詳細案發經過仍有待進一步調查釐清。

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