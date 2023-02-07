高雄保大警車路口遭撞打橫　後方同僚目擊驚喊「喔喔喔喔」

記者許宥孺／高雄報導

高雄市保安大隊警組7日凌晨執行巡邏勤務，行經路口時，遭違反交通號誌的轎車攔腰猛力撞上，整部警車向左位移90度，後方另一輛警車全程目擊拍下，當時車上警員驚呼「喔喔喔喔」，所幸事故沒有造成人員受傷。

▲高雄保大警車被撞飛，後方駕駛全程目擊，嚇得直喊：「喔喔喔喔喔」。（圖／記者許宥孺翻攝）

這起事故發生在7日深夜0時55分，保大黎明中隊徐姓員警駕駛巡邏車，行經苓雅一路、永定街口時，遭陳姓民眾駕駛的自小客車撞上，雙方均無受傷、酒駕情況。

警方調查，當時巡邏警組沿苓雅一路西向東直行，至永定街口遇閃光黃燈，當前警車正要經過路口時，左後輪突遭沿永定街北往南直行、由陳姓民眾駕駛的自小客前車頭撞擊。

▲▼高雄保大警車被違反交通號誌車輛撞上。（圖／記者許宥孺翻攝）

警方指出，永定街號誌為「閃光紅燈」，依據《道路交通標誌標線號誌設置規則》規定，行經路口遇閃光紅燈需「停車再開」，但經檢視後巡邏警車行車紀錄器，陳民駕駛的自小客並無「停車」動作，反而是快速經過路口，以至於兩車發生碰撞。

警方表示，行經路口遇「閃光紅燈」時，車輛應減速接近，且要先停止於交岔路口前，讓幹道車優先通行後才能繼續前進。違反規定不但容易發生交通事故，且駕駛人將被處以600元以上1800元以下罰緩。