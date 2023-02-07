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直擊！行政院閣員蹺班泡湯　頻搭公務車玩樂報公帳

2023/1/31上午08：43，上班前，楊宏智搭公務車繞到保養廠陪妻子修車。

▲2023/1/31上午08：43，上班前，楊宏智搭公務車繞到保養廠陪妻子修車。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

內閣最近忙改組，直屬行政院的獨立機關「國家運輸安全調查委員會」主委楊宏智，卻蹺班摸魚，甚至帶太太到宜蘭參加飲宴！本刊從去年底到今年初多次直擊，楊在上班期間搭乘公務車，由司機載他到宜蘭訪友、泡溫泉、吃美食，有時連太太也跟著一起去。更離譜的是，楊還把蹺班時吃飯的餐費，用首長特支費申報，等於讓全民買單，十分誇張！

行政院長陳建仁的新內閣1月31日就職，部會首長忙著交接，但國家運輸安全調查委員會（簡稱運安會）主委楊宏智卻被本刊直擊，一早搭公務車不是去上班，反倒與妻子去某汽車保養廠修車，修車後楊前往台灣大學，之後才到運安會辦公。

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2022/12/30 下午03：32，運安會主委楊宏智（箭頭處）搭公務車蹺班到宜蘭泡湯。

▲2022/12/30 下午03：32，運安會主委楊宏智（箭頭處）搭公務車蹺班到宜蘭泡湯。

隔天2月1日，楊宏智同樣搭公務車出門，在運安會待2小時，10點多與妻子共乘公務車，直奔宜蘭「渡小月」餐廳參加飲宴，直到下午3點多才回到台北，他未回運安會，而是前往台灣大學，楊妻則由司機載回士林住處。

2023/2/1下午12：02，楊宏智上班時間偕妻搭公務車，前往宜蘭知名餐廳飲宴。

▲2023/2/1下午12：02，楊宏智上班時間偕妻搭公務車，前往宜蘭知名餐廳飲宴。

本刊從去年底連續觀察2個月，發現楊宏智幾乎天天都會搭公務車到台大，司機常在上班時間幫主委跑腿，來回新店運安會及台大送東西或拿東西。楊宏智不只帶太太到宜蘭吃喝，司機也常開公務車單獨載他到宜蘭訪友、泡溫泉。

楊宏智是運安會首任主委，就任至今3年多。

▲楊宏智是運安會首任主委，就任至今3年多。

去年年底，本刊直擊運安會公務車司機上午11點多，載楊從運安會前往宜蘭某民宅，之後楊再直奔礁溪一處露天裸湯泡溫泉，半小時後才啟程回台北。

本刊調查，2018年，普悠瑪號列車出軌後，飛航安全調查委員會（簡稱飛安會）轉型為運安會，負責海陸空重大運輸事故調查，時任飛安會主委的楊宏智成為運安會首任主委。

運安會成立3年餘，負責調查海陸空重大運輸事故。（翻攝運安會官網）

內部人員指控，楊宏智不僅蹺班去宜蘭，連吃飯都申報特支費。（讀者提供）

▲運安會成立3年餘，負責調查海陸空重大運輸事故。

熟悉內情的Ａ小姐告訴本刊，楊宏智執掌運安會3年多來常蹺班，利用上班時間偷溜去宜蘭，下屬常找不到人，「後來是他的司機每月報出差，費用高達數萬元，內部才知主委蹺班真相。」本刊調查，楊宏智蹺班開小差，還用特支費核銷餐費，甚至今年初某日，楊的司機沒去上班，楊竟也整天沒進運安會。

2023/1/31上午09：21，司機（左）載楊宏智（右）到台大後，楊拿了一盒物品並交代事情。

▲2023/1/31上午09：21，司機（左）載楊宏智（右）到台大後，楊拿了一盒物品並交代事情。

楊宏智雖兼任台大機械系特聘教授，但現值寒假，他卻仍天天往台大跑，待在台大的時間甚至比在運安會還要長。另名Ｂ先生則說：「楊宏智曾送外套給每位運安會同仁，結果外套胸口的標誌竟是NTU（台灣大學縮寫），不適合同仁穿出門進行事故調查。」

楊宏智到宜蘭泡湯當天，運安會差勤系統顯示他未請假（楊若請假，姓名會以紅字顯示）。（讀者提供）

▲楊宏智到宜蘭泡湯當天，運安會差勤系統顯示他未請假（楊若請假，姓名會以紅字顯示）。

Ｂ先生認為，楊宏智對運安會會務及事故調查很不用心，不了解調查流程，常拋出不專業的錯誤訊息，如2021年騰龍運通遊覽車在蘇花公路自撞山壁，多名乘客被拋飛，楊宏智沒去看現場，竟對外直指是遊覽車座椅安裝不實。

遇重大死傷的事故時，楊多次搶辦而和承辦檢察官互嗆，法務部長蔡清祥還因此率多名檢察官到運安會「協調」；同年台鐵太魯閣號撞上工程車，造成49人死亡，楊公布調查結果時也多次失言，引發罹難家屬抨擊，也讓辛苦調查的運安會同仁頻搖頭。

楊宏智（中）去年代表運安會到芬蘭參加活動，穿的是有NTU字樣的外套，楊妻（右2）也同行。（讀者提供）

▲楊宏智（中）去年代表運安會到芬蘭參加活動，穿的是有NTU字樣的外套，楊妻（右2）也同行。

除此之外，2019年「全億財一號」漁船事故致6人不幸死亡，運安會遭外界質疑草率結案，楊宏智面對立委質詢，允諾將重啟調查，但該案目前仍是結案狀態，根本沒有重啟調查。

Ａ小姐說，楊宏智常在主持會議時打瞌睡、要對外公布調查報告時，則要同仁提供重點方便背誦，「身為主委卻不懂調查，也不重視調查，預算及時間多花在辦研討會、招待外賓，做他自己的知名度。」

Ｂ先生指出，目前運安會正在調查的案件約40多件，同仁光要調查或研究都沒時間，還要應付主委指定的講座、研討會等，調查作業當然會被耽誤，「主委還要同仁設法參與科技或產業研發，甚至工業合作，這些都會分散同仁的時間。」

楊宏智去年在運安會成立3週年時，宣布要依照《太空發展法》，增加太空事故調查，但將調查範圍延伸至外太空，修法程序至今未完成，楊沒有督促修法程序，卻常去屏東看火箭發射，或去太空中心參訪，跟旅遊沒兩樣，本刊還多次直擊他公器私用，蹺班搭公務車泡湯、訪友、飲宴，呼籲行政院介入調查，讓運安會回歸專業。

楊宏智回應：沒泡湯也沒公器私用

 

雖遭本刊直擊去年12月30日利用上班時間，搭公務車到宜蘭礁溪泡湯，但楊宏智接受記者查證時完全否認，強調12月底確實有去宜蘭，但目的是為了買牛舌餅慰勞運安會警衛等人，其他時間就算有到宜蘭，也都是處理運安會或台大的業務。他說：「運安會夠忙了，我不可能在上班時間去泡湯，更不可能搭公務車，我已半年以上沒有泡湯，連礁溪都沒有去！」

楊還表示，妻子很少搭公務車、參與公務行程，除非是紅白帖，否則頂多只是搭便車。楊強調，他如果有去宜蘭，也是為了審查台大的研究計畫，包括空拍機、夏令營等等，但絕對沒到泡湯地點，因為沒有地熱的計畫。

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