林森北紅牌「霆鋒」嘿咻女客偷拍！慘被上腳鐐簽本票　下場曝光

▲黃男偷拍女客被抓到。（圖／翻攝自黃男抖音、男模會館粉專）



記者崔子柔／綜合報導

台北市中山區一家牛郎男模店的紅牌黃男，花名為「林森北霆鋒」，他先前遭客人許女指控，偷拍2人性愛過程，黃男也反告強盜等罪，不過黃男最後坦承犯行，法官依2次妨害秘密、1次傷害罪，判應執行拘役100日，許女等人則不起訴。

根據判決書內容，25歲的黃男在2021年2月11日下午3時許，被許女框出場，2人在樂居微風Hotel發生性行為，當時黃男就趁機偷拍，但沒被發現，直到同年10月3日晚上8時許，黃男到許女住處服務，趁她在洗澡時，把手機放在化妝台上偷拍，被許女發現才曝光。

▲黃男是店內紅牌。（圖／翻攝自男模會館粉專）



許女的室友鄭女聽見2人爭吵聲便上前勸架，沒想到被黃男推去撞牆，後來2個女生無法處理，才請友人章男到場，並對黃男提起妨害秘密及傷害罪告訴。

黃男坦承他有偷拍許女，但否認對鄭女傷害，辯稱是鄭女上前搶手機才開始拉扯，沒有要推她撞牆的意思，並反告章男當時用腳鐐銬他，後續還在IG發文指名道姓說他不對，因此提出限制自由、強盜、妨害名譽等罪。

▲黃男說偷拍是為滿足個人癖好。（圖／翻攝自男模會館粉專）



章男則說，黃男當下為了證明不會跑掉，怕得自己要求說要上腳鐐，而搶手機只是要刪掉影片，PO文內容也是敘述偷拍、鄭女遭打過程，並無妨害名譽。

檢方認為，黃男沒有向到場的警員求救，不像受限制行動自由的情形，黃男也自稱是害怕才要求章男上銬，且黃男偷拍、打傷人都是事實，因此章男、許女、鄭女都不起訴。黃男則在審理期間認罪，法官依2個妨害秘密、1次傷害罪，判黃男應執行拘役100日，得易科罰金。