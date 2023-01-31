「中影文化城」現況曝光！　五、六年級生回憶崩壞

▲中影公司擁有的中影文化城（圖）原是知名景點，如今已荒廢成廢墟。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

依據國民黨2016年公告，國民黨黨產最高峰金額約918億元，後來在李登輝擔任主席任內，因逢亞洲金融風暴投入黨產助企業紓困，造成大幅虧損，投資損失達427億元，後來黨產約值166億元，並已將爭議黨產處理完畢，中影、中廣及中視已出售卻官司不斷，其中，原本是知名景點的中影文化城也因此卡住，已荒廢多年。

位於台北外雙溪的中影文化城占地萬坪，是不少人童年時代的遊憩觀光景點，早期許多中南部學子的畢業旅行，一定會到中影文化城，裡面的城門、護城河、街巷與客棧等仿古建築是五、六年級時生的難忘回憶，2006年黨產出售，中影被賣掉，2008年中影文化城正式休園。

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中影文化城占地萬坪，位於東吳大學附近，原本曾傳出有建商想買下蓋豪宅創造百億商機，但因地目屬於文教用地，在政黨輪替後，使用上已不像以前方便，若要變更地目，得花不少錢，加上位於行水區及黨產爭議，中影文化城休園後萬坪土地閒置至今，風光已不再。

▲中影是國民黨的黨產之一，2006年出售後引發連串官司。

國民黨曾擁有近千億元市值黨產，在失去政權後陸續出脫，其中三中案官司纏訟多年，馬英九遭控賤賣黨產，造成國民黨損失逾72億元，涉背信等罪，目前正由高等法院審理中；民事部分，爆發違約糾紛的中影分潤案，欣裕台提告求償，國民黨在經歷10餘年後雖獲重大勝訴，但因欣裕台已被判定為國民黨附隨組織，所追回的款項將全數繳回國庫，國民黨一毛錢也拿不到。

在賤賣黨產爭議中，國民黨多次表示要向當年的買家、郭台強之妻羅玉珍等人求償，並不涉及賤賣。本刊調查，此一求償案起因於雙方2006年在中影交易案中，約定交易3年內必須賣掉中影所屬華廈大樓房產，若賣價超過15億元，應將超出的部分價款分潤交回中影母公司中投，若沒有賣掉，就要將華夏大樓以15億元賣回給中投，因郭台強妻等人三年期限屆滿仍未履約，害中投蒙受損失，國民黨因此在2010年向羅玉珍等人求償24億元。

中投公司提告至今，官司已打了13年，公司也改名為欣裕台，一、二審法院都判欣裕台敗訴，直到日前才首度傳出捷報，去年12月20日，高等法院更二審判決欣裕台可獲賠10億餘元，其中6.7億餘元由替丈夫郭台強出面買中影公司的羅玉珍賠償；另4億餘元則由前中影董事長莊婉均、林美秀二人賠償，全案仍可上訴。

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