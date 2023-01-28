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抓姦抓進妓院！暴怒人妻「騎上妓女」連甩30巴掌　她被扒光求饒

記者陳宛貞／綜合外電報導

泰國普吉島一家妓院日前上演暴力場景，一名人妻跟蹤老公才發現他花錢買春，氣得闖進妓院攻擊妓女，當場爬上女子身上怒吼狂毆，還把她全身扒光、怒甩至少30巴掌，讓她在眾目睽睽之下只能全裸求饒，影片在網路上瘋傳，引起熱議。

綜合泰媒及《每日星報》報導，這名人妻在老公手機裡發現他和妓女的合照，便跟蹤老公來到這家妓院，等到老公離開後怒闖進門，毆打這名妓女長達5分鐘，清脆巴掌聲連連。

▲▼ 泰國普吉島一名人妻發現老公買春後失控毆打妓女。（圖／翻攝自臉書）

▲ 人妻發現老公買春後失控毆打妓女。（圖／翻攝自臉書）

當地知名律師Anantarak Pathin在臉書公開這段畫面，只見黑衣人妻走近身上只掛著一條毛巾的妓女，先是連賞她3個巴掌，接著就爬上椅子，一陣拉扯後將毛巾強行扒下，導致她在鏡頭前全身光裸，接著整個人跨坐在她身上憤怒質問、繼續賞她耳光，女子一度雙手合十求饒，「我不知道他有老婆」、「我不會再見他了」，但人妻怒火難消，換手又是好幾個巴掌。

據悉這家妓院每名妓女每小時要價49英鎊（約新台幣1825元），影片中的房間裡還有各種情趣用品，隨處可見用過的衛生紙、玩具和鏡子。

影片在社群媒體上引發熱議，普吉島警局上校Sarawut Chuprasit聲明指出，目前還未找到案發妓院，也沒有人報案，但鼓勵受害者向警方求助，並承諾將展開調查。

律師也表示，這名人妻的行為構成刑事犯罪，受害者可以向警方報案，「我認為這次攻擊非常嚴重，因為當時房間內有多人目睹她甩巴掌、脫她衣服。這名女子被剝光是不可接受的，應該進行全面調查。」

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