飛越高牆賀新年！苗栗看守所收容人寫春聯寄回家　所方全買單

▲苗栗看守所「飛越高牆賀新春~寫春聯寄回家」活動。（圖／矯正署提供）

記者吳銘峯／台北報導

每到農曆年節期間，對監所中的收容人來說，無不感觸良深。為了紓解收容人過年思親情愁，苗栗看守所除了積極規劃相關懇親活動以外，更在日前舉辦「飛越高牆賀新春~寫春聯寄回家」活動，讓收容人親筆寫春聯，再由看守所出資協助寄回家，以維繫家人的感情。

苗栗看守所配合農曆春節傳統文化，於去年12月間舉辦「飛越高牆賀新春~寫春聯寄回家」活動，讓全所收容人在一週期間分批寫春聯，寫完由所方統一寄出，所需材料費用及郵資完全由所方負擔，讓收容人雖身在囹圄，仍能共同參與家庭活動，盡身為家庭一份子的責任。

活動為期一週，收容人書寫春聯的現場氣氛愉悅興奮，更有收容人表示第一次在監所內寫春聯，想不到還可以寄回家給家人觀賞。也有收容人起初怕自毛筆字太醜而不敢寫，在看到其他人寫的開開心心時，自己也躍躍欲試，每個人都很認真書寫春聯吉祥語，字體好壞是另一回事，重要的是親自為家人寫春聯，心繫家人的一番真心。

苗栗看守所所長張龍泉表示，希藉由無形及有形的聯結，收容人得以維繫與家人的情感支持與接納，透過家人的關懷，堅定收容人改悔向上的意志。此外，有鑑於國內疫情採取與病毒共存政策，漸漸開放正常生活，收容人對於傳統重大節慶與家人團圓面會之想法亦漸增強，苗栗看守所也規劃辦理春節相關懇親活動，希望能在採取適當之防疫措施下，顧及收容人與家人的親情聯繫，讓收容人與家人間，有面對面互訴衷情的機會。

▼收容人用心書寫春聯，要寄回家中。（圖／矯正署提供）