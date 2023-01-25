李家豪／收到證人傳票可以不出庭嗎

▲法律要求每個人都有成為證人的義務及不出庭將遭受處罰，目的在於希望藉由證人的證詞去發現真實，能夠儘早定紛止爭。(圖／達志示意圖）

媒體報導，法院於審判中傳訊身在國外之證人後，經多方安排跨海隔洋視訊訊問，但是證人竟然臨時拒絕作證，引發輿論譁然。證人其實是檢察署、法院對於各類訴訟案件重要之證據方法，各類訴訟案件都需要依賴證人來辨明事實，也因為如此，我們每一個人都可能成為證人，所以法律上關於證人的規定，自然是現代人不可不知之生活常識。

「我收到證人傳票了，我該去出庭作證嗎？」、「可以不要去出庭作證嗎？」因為法院乃是非之地的印象深植民眾心中，相信收到證人傳票的人，腦中一定會萌生不願意進入法院參與訴訟的想法，但依據《刑事訴訟法》第176條之1規定：「除法律另有規定外，不問何人，於他人之案件，有為證人之義務。」法律上已經規定了，每個人都有作證的義務，除非是因為自己的案件在檢察署偵查或在法院審理中。而且如果經合法傳訊沒有正當理由未出庭，則依據《刑事訴訟法》第178條第1項規定，可以科以新臺幣3萬元以下之罰鍰，並且可以由檢察官或法官開立拘票拘提證人，所以證人未出庭作證可能遭受到罰鍰或拘提的不利處分。法律之所以要求每個人都有成為證人的義務及不出庭將遭受處罰，目的在於希望藉由證人的證詞去發現真實，能夠儘早的定紛止爭。

「我開庭的時候應該注意什麼？說了不實在的證詞，會有處罰嗎？」依據《刑事訴訟法》第186條、第187條規定，檢察官或法官在訊問證人之前，應該先命證人「具結」，如果證人在「具結」之後說了不實在的證詞，就會觸犯《刑法》第168條的偽證罪，最高可以判處7年有期徒刑。

「具結」的程序，就是由檢察官或法官對證人說明具結的義務及偽證罪的處罰，然後請證人在「證人結文」這個文書上簽名，然後請證人將「證人結文」的內容朗讀完畢，使證人都能夠詳細的瞭解，再開始訊問證人。如果證人無法定正當理由拒絕具結或是拒絕作證，依據《刑事訴訟法》第193條第1項規定，也可以科以3萬元以下之罰鍰。而法律規定未滿16歲之人及有精神障礙、不瞭解具結意義及效果之人，不需要具結；另外，依據《刑事訴訟法》第179條至第182條規定，有特定身分關係之人可以拒絕作證，所以大家可以知道，法律是原則上課以每個國民都有當證人的義務，僅在少數例外情況可以免除而已。

「我今天請假來開庭，可以有車馬費嗎？」證人於依法到庭並作證完畢後，可以依據《刑事訴訟法》第194條第1項規定，可以請求法定之日費及旅費，所以一個遵守了法律規定，履行完證人義務的人，是可以請求檢察官或法官發給證人的日旅費，但是如果沒有主動到庭而是被拘提到庭的證人，或是到庭後拒絕履行具結或作證義務的證人，當然就喪失了請求日旅費的權利。

最後，呼籲大家接獲證人傳票的時候，能夠發揮道德勇氣，主動及踴躍出庭，並履行證人義務忠實的陳述所見所聞，讓紛爭早日平息、讓不法得到制裁。（本文轉載自台灣司法人權進步協會粉絲頁）

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●李家豪，桃園地檢署主任檢察官，台灣司法人權進步協會常務理事。以上言論不代表本公司立場。