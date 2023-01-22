　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
新奇 新奇焦點 X 檔案 正妹影片 正妹圖集

埃及古墓驚見「10具鱷魚木乃伊」！專家揭神秘儀式：史上罕見

2500年埃及古墓出土。（示意圖／Unsplash）

▲2500年埃及古墓出土。（示意圖／Unsplash）

圖文／CTWANT

考古學家近日在埃及一處古墓中發現10具「鱷魚木乃伊」，由於該墓從未遭到破壞或盜掘，此次找到的鱷魚木乃伊異常完整，讓學者們相當興奮。據悉，塗抹在鱷魚屍體上的香膏是針葉樹樹脂、蜂蠟和脂肪的混合物，與製作人類木乃伊時使用的材料一樣，研判古埃及人是為了祭祀古老神祇索貝克，才被特別製作出來。

英國《鏡報》報導，一支來自比利時的考古團隊日前挖掘出一座古墓，該墓已至少有2500年的歷史，且從未遭破壞或盜掘，內部有10具鱷魚木乃伊。考古學家庫佩雷（Bea De Cupere）表示，這是一個相當重大的發現，因為這次挖掘的鱷魚木乃伊相當完整，有助於讓人們更加了解古埃及人的木乃伊製作方法和信仰文化。

據了解，古埃及人之所以製作鱷魚木乃伊，是為了祭祀尼羅鱷與西非鱷的象徵索貝克（Sobek），祂常以鱷魚或鱷頭人身的形式現身，同時也象徵法老的王權、豐饒、生育與戰爭實力，此外也作為辟邪魔法的守護神，守護人民遠離來自尼羅河的災害，地位在中王國時期十分崇高，最後成為埃及神聖三元組合的一部分。

事實上，公元前5世紀之時，希臘歷史學家希羅多德就曾描述索貝克受崇拜的情形，「在埃及某些地方，鱷魚是一種神獸。鱷魚崇拜的中心是法尤姆。在這些地方，他們在池塘中養一隻鱷魚，養到馴服。然後為牠穿戴首飾。神鱷吃的當然特別好，而且按照神律照顧。神鱷死後，製成木乃伊，並且葬在神棺中。」

延伸閱讀
上班發現中超過2千萬樂透　天降大禮她竟臉色發白嚇昏
愛莉莎莎談爭議事件後業配掛零　靠「1事」重拾自信
大樹被狂風吹倒「2弟在底下玩耍」　14歲少女相救…下秒遭砸身亡

省錢大作戰！超夯優惠等你GO

大罐又便宜 ►衣物徹底洗淨「妙管家抗菌洗衣精4000gx4瓶」限時↘$399

1顆不到7元►毛孩專用 Dr.好骨力　讓愛貓愛犬健康好靈活　限時↘$399

ET快訊
SOGO福袋鐵粉「連17年搶頭香」！　曾中過鑽石
宋逸民、宋達民「拜年近況曝光」！　陳維齡穿道歉戰袍現身
「從未碰過這種台灣旅客！」　日旅館怒：損失超過1員工月薪
10億女王揪尪前妻圍爐「跪拜畫面曝」！　備百萬紅包大放送
年夜飯毀了！餐廳2小時上5道　他被長輩罵爆：菜還沒熟

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 新奇最新 全站最新

埃及古墓驚見「10具鱷魚木乃伊」！專家揭神秘儀式：史上罕見

偷看未婚夫手機！驚揭結婚真相...網狂勸準新娘：趁現在快逃

嫩妹整形鼻子胸部「交往4月被甩」！男友怒嗆：沒人喜歡2顆氣球

動物園舉行「虎兔交接」新年儀式！下秒老虎撲咬兔子...恐怖瞬間曝

橘貓爬神桌「偷喝貔貅水」　媽無奈：不夠才喝自己的

外送員路上遇迷路蜜袋鼯！　「AAA」魔性叫聲網歪樓笑翻

「鬼切超車」突開後車廂　 駕駛驚見春聯笑傻PO網

三花貓鼻孔塞門縫嗨玩 見人來撇頭望旁邊裝蒜

人文、交通、機能一次擁有　國民岳父李㼈力推「首岳」

橘色惡魔現身台灣除夕節目　擔任壓軸重現國慶經典演出

開箱會發芽的章魚玩具 頭冒雜草還帶去剪髮XD

阿金「反咬牽繩」散步頻轉頭　停下來等奴才...他：在遛我？

國3大溪段「8車連環撞」　車尾被撞扁3人受傷！

埃及古墓驚見「10具鱷魚木乃伊」！專家揭神秘儀式：史上罕見

偷看未婚夫手機！驚揭結婚真相...網狂勸準新娘：趁現在快逃

嫩妹整形鼻子胸部「交往4月被甩」！男友怒嗆：沒人喜歡2顆氣球

長期熬夜追劇「人會卡卡的」！7大擾亂自律神經NG行為你中幾個？

最新霸屏4流量男星！陸劇男神假戲真做　「爆戀愛照漲粉」　

新華社：中國抗疫三年　為全球經濟復甦贏得戰略空間

登月第2人！前太空人93歲高齡迎娶「第4任嬌妻」　羞：像在私奔

慰勉春節留守官士兵　蔡英文期許國軍做好戰訓準備

蔡英文年夜飯吃法國大餐？　侯友宜：飲食照傳統與習俗

醫點名過年「3大殺手」超傷牙！　1類人吃軟黏花生糖小心了

周天成、許玟琪領銜出戰亞團賽　戴資穎不打備戰全英賽

舅舅突討紅包回饋！她頭痛「好情勒」　網給1基本數字：這樣就好

品牌酒店式公寓超夯　台中頂級建商攻高端客層連蓋４棟

正妹「把車窗當鏡子」忘情喬奶　駕駛坐車內錄全程：茂係啊！

新奇熱門新聞

網購洋裝縮水　人妻實穿逆轉「超火辣」

只做男性生意！正妹設計師穿緊身制服提供全套服務

車殼布滿「黃金膠囊」　網：快清掉

偷看未婚夫手機！驚揭結婚真相　網勸準新娘快逃

女突被「關掉濾鏡」　真面目露出驚

他滾輪操肌一年　圓肚練成猛男

台灣女崩潰：再也不跟黑人打砲！

「給妳看我的鋼彈」！宅男3年後娶走女神

古墓驚見「10具鱷魚木乃伊」　專家揭神秘儀式

嫩妹整形鼻子胸部被甩！男友怒：沒人喜歡2顆球

學生愛遲到　25歲師脫口罵：蘑菇

癸卯兔年出現農曆「閏二月」　全年將變384天

全家都會危險！除夕祭祖3水果禁忌

自稱「最後一名處女」！火辣正妹自曝最愛書呆子

更多熱門

相關新聞

偷看未婚夫手機！驚揭結婚真相　網勸準新娘快逃

偷看未婚夫手機！驚揭結婚真相　網勸準新娘快逃

與不愛自己的另一半結婚，能獲得真正的幸福嗎？一名大陸女網友透露，日前意外從未婚夫手機裡的對話訊息，發現對方告訴好兄弟「其實不愛她，會結婚只是覺得適合而已」，讓深愛著未婚夫的女網友心碎，直問：「要分手還是繼續過日子？」

初一12生肖財運曝！命理師斷言「1生肖」財神眷顧

初一12生肖財運曝！命理師斷言「1生肖」財神眷顧

命理師曝「初一這2時間招財」：拜完馬上接大case

命理師曝「初一這2時間招財」：拜完馬上接大case

10外甥拜年！他被「逼進牆角」表情超無奈

10外甥拜年！他被「逼進牆角」表情超無奈

2000萬刮刮樂今晚開？除夕「這1生肖」偏財運旺

2000萬刮刮樂今晚開？除夕「這1生肖」偏財運旺

關鍵字：

鱷魚木乃伊埃及古墓周刊王

讀者迴響

熱門新聞

南投竹山紫南宮發錢母　身分證末2碼「11」幸運領

大年初一「勿犯9大禁忌」！

新竹白皙妹「15度低溫裸奔」警狂追幫穿衣

南鯤鯓國運籤出爐！「于今此景正當時」得上上籤

「公益王」252萬買70本刮刮樂　結果曝光

速度與激情！賽車道旁「活春宮」擋不住

初一2死火燒車！　國道如「紅色煉獄」影片曝

店家除夕夜「拍謝沒菜了」她30天前訂位氣炸

女清潔隊長劈材　揪出20億毒品走私案

鄰除夕夜亂砍　新北一家四口倒血中

女駕駛正面照曝光　酒駕失控自撞釀2死9傷　

快訊／初一清晨國道火燒車　5車追撞「統聯撞轎車燃燒」

動物園辦「虎兔交接」...下秒老虎大口撲咬

信義區過年變空城！他嗨喊：台北人的年假來了

快訊／夯劇綠葉男星除夕病逝！得年36歲

更多

最夯影音

更多
動物園舉行「虎兔交接」新年儀式！下秒老虎撲咬兔子...恐怖瞬間曝

動物園舉行「虎兔交接」新年儀式！下秒老虎撲咬兔子...恐怖瞬間曝
橘貓爬神桌「偷喝貔貅水」　媽無奈：不夠才喝自己的

橘貓爬神桌「偷喝貔貅水」　媽無奈：不夠才喝自己的

外送員路上遇迷路蜜袋鼯！　「AAA」魔性叫聲網歪樓笑翻

外送員路上遇迷路蜜袋鼯！　「AAA」魔性叫聲網歪樓笑翻

「鬼切超車」突開後車廂　 駕駛驚見春聯笑傻PO網

「鬼切超車」突開後車廂　 駕駛驚見春聯笑傻PO網

三花貓鼻孔塞門縫嗨玩 見人來撇頭望旁邊裝蒜

三花貓鼻孔塞門縫嗨玩 見人來撇頭望旁邊裝蒜

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

2023兔潮來襲添好運

2023兔潮來襲添好運

爽過2023兔年全攻略，無論開運招財、走春旅遊，新年好康等大小事，一手掌握不漏接！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

【新年到】毛孩的奇幻賀年

【新年到】毛孩的奇幻賀年

寵物王國賀歲優惠1/5-1/31全館滿3000折300，貓狗飼料用品棄舊兔新過好年～

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面