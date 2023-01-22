埃及古墓驚見「10具鱷魚木乃伊」！專家揭神秘儀式：史上罕見

▲2500年埃及古墓出土。（示意圖／Unsplash）

圖文／CTWANT

考古學家近日在埃及一處古墓中發現10具「鱷魚木乃伊」，由於該墓從未遭到破壞或盜掘，此次找到的鱷魚木乃伊異常完整，讓學者們相當興奮。據悉，塗抹在鱷魚屍體上的香膏是針葉樹樹脂、蜂蠟和脂肪的混合物，與製作人類木乃伊時使用的材料一樣，研判古埃及人是為了祭祀古老神祇索貝克，才被特別製作出來。

英國《鏡報》報導，一支來自比利時的考古團隊日前挖掘出一座古墓，該墓已至少有2500年的歷史，且從未遭破壞或盜掘，內部有10具鱷魚木乃伊。考古學家庫佩雷（Bea De Cupere）表示，這是一個相當重大的發現，因為這次挖掘的鱷魚木乃伊相當完整，有助於讓人們更加了解古埃及人的木乃伊製作方法和信仰文化。

據了解，古埃及人之所以製作鱷魚木乃伊，是為了祭祀尼羅鱷與西非鱷的象徵索貝克（Sobek），祂常以鱷魚或鱷頭人身的形式現身，同時也象徵法老的王權、豐饒、生育與戰爭實力，此外也作為辟邪魔法的守護神，守護人民遠離來自尼羅河的災害，地位在中王國時期十分崇高，最後成為埃及神聖三元組合的一部分。

事實上，公元前5世紀之時，希臘歷史學家希羅多德就曾描述索貝克受崇拜的情形，「在埃及某些地方，鱷魚是一種神獸。鱷魚崇拜的中心是法尤姆。在這些地方，他們在池塘中養一隻鱷魚，養到馴服。然後為牠穿戴首飾。神鱷吃的當然特別好，而且按照神律照顧。神鱷死後，製成木乃伊，並且葬在神棺中。」

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