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過年話題壓力大？心理師「3錦囊」教化解煩躁與憂慮

▲▼不滿，不爽，生氣，不悅，憤怒，不開心，不高興，哭臉，抗議。（示意圖／Andre Hunter／取自免費圖庫Unsplash）

▲過年話題壓力大？心理師「3錦囊」教化解煩躁與憂慮。（示意圖／Andre Hunter／取自免費圖庫Unsplash）

文／聯青診所倪家珍心理師

過年闔家團聚固然開心，但面對親戚們四面八方傳來的「關心」，總不免讓許多人想大喊：「別再問啦！」尤其是詢問工作、婚姻、生孩子的話題，更是讓不少人壓力爆表，想快點結束話題。聯安預防醫學機構-聯青診所倪家珍心理師針對即將到來的過年佳節，分析可能的壓力狀況，並提供三方法，希望大家都能快樂過好年。

３重點注意壓力狀況，避免火山爆發

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壓力容易引發各種身心狀況，比如頭痛、便秘、憂鬱等問題，嚴重的話更可能造成內分泌系統失衡，倪家珍心理師提供自我觀察三重點，讓民眾可以初步檢視自己的壓力狀況。

1. 煩躁易生氣：只要想到要回家，就覺得有點煩躁，有時甚至會動怒。

2. 胸口悶悶的：覺得心情低落，或是胸口悶悶的、提不起勁。

3. 睡眠受影響：睡覺的時候，總會想到、夢到不愉快的情景。

人際關係本就是彼此影響，正因為我們都不是孤島，所以情緒自然會受到他人牽動，因此不需要壓抑自己，而是該學習應對與解決之道，才能真正擺脫壓力、平穩內心。

錦囊３招，讓你快樂過好年

1. 事前溝通：請家人中擅長與長輩互動的人先去溝通，事前避開尷尬話題。

2. 應對練習：若是知道有些問題就是逃不了，不妨先在家中練習這樣的話題該如何對應，消化自己的情緒。

3. 四兩撥千斤：找一些幽默的方式轉移話題，不用正面回應長輩問題，既可以避免起衝突，也不致於壞了心情。

新年團聚是為了聯繫家族感情、交流彼此近況，若能用更圓融的方式避開討厭的話題，不僅能夠保持開心，也不用擔心使彼此關係反而產生裂痕，傷了情份。祝福大家都能運用倪家珍心理師提供的方法與妙招，讓大家都能開心過好年，享受節慶帶來的喜悅！

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