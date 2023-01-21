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重案回顧／除夕夜燒死6至親！逆子翁仁賢死刑槍決　家屬拒領遺體

▲▼翁仁賢除夕縱火燒死6至親，槍決伏法前還嗆家人會追殺好幾個輪迴。（圖／記者陳豐德翻攝）

▲翁仁賢除夕縱火燒死6至親，遭逮時臉、手皆有嚴重燒燙傷疤。（資料照／記者陳豐德翻攝）

記者黃資真／綜合報導

桃園52歲男子翁仁賢不滿父母偏心，於2016年除夕夜一家人吃年夜飯時縱火，帶走包含父母在內等6名親人的性命，最終遭判處死刑，槍決伏法後，遺體也無家人領回。

翁仁賢在家中排行老么，上有4個哥哥、2個姊姊，從小在父母的溺愛下長大，但他個性偏激，長大後遇到一連串的挫敗，總將錯誤怪在父母身上，認為自己就是個「受害者」，前途全毀、沒有成就，都是家人所害的，在長年累積下，他決定在2016年的除夕夜，實現他的目標：放火燒死親人們。

2016年2月7日當天，翁家子女接連回到桃園龍潭的老家圍爐團聚，翁仁賢事先買好20公升汽油，趁著一家人開心吃飯時，將停放在家門前的轎車引擎蓋倒滿汽油，接著提油桶朝飯廳潑灑點火，冷血看著、聽著家人們陷入火海掙扎與哀號的慘況，最終這場大火帶走翁仁賢的父母、看護、侄媳、2名親侄的生命，另外5名親屬也分別受到嚴重燒燙傷。

▲▼翁仁賢比中指。（圖／記者吳銘峯攝）

▲翁仁賢比中指。（資料照／記者吳銘峯攝）

警方獲報後組成專案小組查緝翁仁賢，但翁仁賢是憲兵特勤隊退伍，擁有專業的求生本領，躲藏在山區裡，即使警方進行大範圍搜山，仍尋無下落，後來有民眾恰巧在北橫公路上遇見一位臉、手遭嚴重燒傷近乎毀容的男子，通報警方，確認身分後警方緊急前往該處，終於逮到逃亡5天的翁仁賢。

審理時翁仁賢時常口出狂言，還押看守所時，他竟在記者面前比中指，更微笑的詢問記者：「有拍到嗎？」還當庭對嗆法官「Fuck You」、「恐龍法官」、「胡說八道」，在當時引發輿論。

最終翁仁賢一、二審皆被判處死刑，並在2020年4月1日槍決伏法，成為蔡英文總統任期內第2位執行的死刑犯。

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