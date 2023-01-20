男子頻頻收到放款訊息　「神回覆」遭已讀…網服了：是我就借爆

▲不少人都有收過放款訊息，原PO也是其中之一，這次他決定回應，未料反遭對方已讀不回了。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者陳雕文／綜合報導

不少人會收到「需要諮詢借款嗎？」等借錢的訊息，多數選擇封鎖或是不理會。一名男子從早上就頻頻收到相關訊息，直到中午他給出回應，結果竟遭對方「已讀不回」，他把對話PO上臉書，網友看了紛紛按讚甚至留言說，「如果是我看到這樣的回應，馬上就借！」

原PO在臉書【爆廢公社】貼文表示，「奇怪欸，一大早狂發簡訊問我要不要借錢，我拉下臉開口來跟你們借，阿你們又不幫忙。70都沒有還要學人家放款」並附上一張被對方「已讀不回」的訊息截圖，網友看了笑開懷。

[廣告]請繼續往下閱讀...

截圖顯示，原PO多次收到放款訊息後，先回了一句「你好」，後來對方傳送打招呼的貼圖並且問，「哈囉！你是需要諮詢借款嗎？」原PO問，「可以借多少？」對方說，「線上申請、審核、撥款；不抵押、不照會、免保人；填寫資料、審核通過、快速撥款。以前有辦理過線上借款嗎？」

▲對話截圖。（圖／翻攝自臉書爆料公社）

原PO說，「沒有辦過耶，我差70元買雞腿便當，方便借嗎？等我5號發薪水還你，100元不用找」最後被對方「已讀」了。

網友看了留言說，「救急不救窮，怎麼這樣子沒同理心」、「人就在急了差70就能吃到雞腿便當了，對方還不願意幫忙，這種態度真的不可取耶」、「肚子餓可是很嚴重的，是我一定借爆」、「我是對方就私下借你了」、「我上次回“借了要還嗎”那個人到現在還沒回我」