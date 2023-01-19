紐西蘭總理強忍淚水宣布請辭　任期剩不到一個月

▲紐西蘭總理阿爾登。（圖／路透）

記者詹雅婷、陳宛貞／綜合報導

紐西蘭總理阿爾登（Jacinda Ardern）19日宣布，將辭去紐西蘭總理一職，不會尋求競選連任。阿爾登的任期將於今年2月7日結束，外媒形容，阿爾登宣布這則消息時，情緒激動，強忍淚水。

阿爾登在19日黨團年度會議上宣布請辭。她透露，如今已是她執政的第6個年頭，每一年都付出全部，但自己「油箱裡的油已經不足以完成這份工作」，是時候離開這份工作，「這是我一生中最充實的五年半」。

Jacinda Ardern has stepped down as New Zealand prime minister in an emotional and surprise announcement.

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阿爾登指出，2月7日將是她擔任總理的最後一天，「我不是因為困難而離開，如果是因為這樣，我可能在上任2個月後就辭職了。我離開是因為這樣一個享有特權的角色伴隨著責任，也就是知道你什麼時候是合適的領導人選，什麼時候不是的責任。我知道這份工作需要付出什麼，我也知道我已經沒有足夠的精力完成，就是這麼簡單。」

阿爾登也說，她的團隊已經準備好繼續帶領國家前進，將於10月14日舉行下屆選舉，也相信所屬的工黨能贏得大選。工黨將於本周日選出下任工黨領袖，目前仍未知接替人選將會是誰，但副總理兼財政部長羅伯森（Grant Robertson）已表示，不會爭取工黨黨魁職位。

2017年，年僅37歲的阿爾登當選紐西蘭總理，成為世界上最年輕的女性國家領導人。在過去這些年，她帶領紐西蘭熬過新冠疫情難關，走過2019年基督城清真寺槍擊案與懷特島火山爆發等重大事件。

