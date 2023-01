紐西蘭總理強忍淚水宣布請辭　任期剩不到一個月

▲紐西蘭總理阿爾登。(圖/路透)

記者詹雅婷、陳宛貞/綜合報導

紐西蘭總理阿爾登(Jacinda Ardern)19日宣布,將辭去紐西蘭總理一職,不會尋求競選連任。阿爾登的任期將於今年2月7日結束,外媒形容,阿爾登宣布這則消息時,情緒激動,強忍淚水。

阿爾登在19日黨團年度會議上宣布請辭。她透露,如今已是她執政的第6個年頭,每一年都付出全部,但自己「油箱裡的油已經不足以完成這份工作」,是時候離開這份工作,「這是我一生中最充實的五年半」。

Jacinda Ardern has stepped down as New Zealand prime minister in an emotional and surprise announcement.

