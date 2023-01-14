台中餐廳服務生「徒手榨出菜汁」　轉身送進包廂！內行曝暗黑內幕

▲服務生徒手「榨出菜汁」。（圖／翻攝自Facebook／爆料公社）

記者朱祖儀／綜合報導

多數人在外面用餐最在乎的就是衛生安全。一名網友在台中一間餐廳用餐，沒想到竟目睹服務生上菜前，徒手榨出菜餚的湯汁，而且還將掉落到推車上的食材丟回盤子裡，之後就裝沒事推進包廂，讓他看了相當傻眼。畫面曝光後掀起熱議。

原PO在臉書「爆料公社」表示，日前到科博館附近的餐廳吃飯，期間發現一名女服務生在替隔壁包廂上菜，可是在送餐前，對方竟用手將菜餚裡的湯汁瀝掉，且全程都沒有戴手套，下秒就裝沒事將菜端進包廂裡面，之後另一盤菜也被同個方式對待，才送到客人面前。

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原PO表示，女服務生瀝掉湯汁的時候，盤中食材不慎掉落到推車上面，結果對方還直接將食材撿起來並丟進盤子裡，恐怖的衛生問題讓他不敢恭維。但他也說，自己將畫面公開之後，不會提供店家的名字，因為不想要因為服務生一人的行為，就讓這間老店名聲被破壞。

不少網友看到紛紛表示，「做食物是良心的事，這會有報應的」、「會烙賽不是沒有原因的，所以人家常常說自己煮比較乾淨，原來是這樣」、「不管餐飲文化是如何，工作人員這舉動很噁耶」、「這就是不能得罪服務員的下場，只是有的在內場用、一個在外場用」、「倒湯水可以理解，但是徒手未免讓人有所疑慮」。

也有人說「其實…內場才是大家無法想像的」、「你沒遇過一大鍋的湯，掉了一隻米奇進去，但客人都到場了，來不及煮第二鍋！趕緊把米奇撈出來丟掉，然後…」、「在餐廳廚房待過就知道比這黑暗的手法更多，只差在看得到與看不到」、「做過餐飲之後就不會覺得很稀奇，多得是比這個行為還可怕的事情」。