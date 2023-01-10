阿妹演唱會門票12分鐘賣光　他在網咖見黃牛「21台電腦」狂刷怒了

▲網友目擊，有黑衣男包21台電腦買張惠妹演唱會的門票，質疑是黃牛。（圖／翻攝自爆怨公社）

網搜小組／趙蔡州報導

天后張惠妹（阿妹）即將在3月31日於高雄巨蛋連唱10場，11萬張門票8日中午一開賣，短短12分鐘就迅速完售，讓搶不到票的粉絲十分難受。有網友8日在嘉義某網咖目擊，有男子竟一次開了21台電腦，所有電腦的螢幕都是購票頁面，質疑是在用電腦程式搶票，照片一出立刻引發網友熱議。

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▲網友目擊，有黑衣男包21台電腦買張惠妹演唱會的門票，質疑是黃牛。（圖／翻攝自爆怨公社）

原PO在臉書社團「爆怨公社」貼出照片，可以看見網咖中十多台電腦全部打開，所有螢幕都停在購票頁面，但座位上根本都沒有使用者，只有一名黑衣男子在現場來回走動，一個人輪流操作不同電腦，疑似在用電腦程式搶買門票。場面讓原PO忍不住大罵，「就是有這種芭樂，才害真心想進場的買不到票」。

▲照片掀網友論戰，有人認為黑衣男就是黃牛，有人認為搶票又不犯法。（圖／翻攝自爆怨公社）

照片一出立刻引發網友熱議，有人說，「祝他全部變壁紙」、「寧可不看也不買黃牛票，黃牛自然消失啦」、「現在黃牛這麼猖獗了嗎」、「太扯了，第一次看到在網咖這樣搶」、「先忍住、不要加價購買，等黃牛賣不出去了，自然就會降價拋售了」、「就黃牛啊，直接檢舉不就好了」。

但也有不少人說，「他一個顧多台，你還搶輸他，那應該是你該檢討」、「寫程式搶票是合法的，不合法的是後面的高價轉賣」、「有證據他是賣黃牛嗎，拜託有一說一好不」、「每個都說賣黃牛犯法，重點是這張照片只是購票，又不是販售，超級粉絲包台買票，犯法嗎」、「有沒有可能，他只是為了進去而已，沒打算賣票」。

▲有網友認為，單純搶票又不犯法。（圖／翻攝自爆怨公社）

根據《TVBS新聞網》報導，照片中的網咖位在嘉義民雄。網咖店員透露，該名客人當天想包下全場40台電競電腦，考量到還有其他客人，只讓對方包了大約21台。

至於黑衣男的行為是否違法，根據社會秩序維護法第64條第2款規定，「非供自用，購買運輸、遊樂票券而轉售圖利者」，得拘留3日以下或開處1萬8千元罰鍰。必須符合「非供自用而購買」且「轉售圖利」才會構成違法要件。