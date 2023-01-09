《華爾街之狼》翻版！交大「光電教父」捲入　神匠遭控吸金上億

▲神匠科技2022年12月舉辦股東會，由現任董事長宋奕慶（右）主持，股東當場組成自救會抗議。



圖文／鏡週刊

未上市股票吸金詐騙爭議又一樁！號稱靠先進技術打進鴻海MIH電車聯盟的神匠創意公司，以交大（現為陽明交大）光電研究所創所教授謝正雄獨家開發感測器、紅外線感應技術為號召，該公司股票竟仿效電影《華爾街之狼》，由業務員靠電話叩客、街頭行銷兜售，跟投資人約在便利商店交付股款，去年增資，業務還宣稱股價可望飆破280元，2年多來，神匠股票已吸金破億元，至今上櫃遙遙無期，謝正雄早已退出神匠公司，業務員也失聯，投資人認為被騙，日前已組自救會提告，全案由台北地檢署等單位偵辦中。

近年來在媒體刊登不少利多資訊，被吹捧有望成為業界新寵的神匠公司，上月13日舉行股東會，現場卻出現10多名小股東集結抗議，擔心幾百萬元血汗錢換來的股票淪成壁紙，要求公司高層，「還錢！」「不要再騙了！」

▼交大光電所創所教授謝正雄創辦神匠創意公司後，遭控以未上市股票詐騙股民。



擔心血本無歸的小股東詢問神匠經營層，買股2年多，股票未如期上櫃，業務員更已失聯，公司該怎麼辦？還有人當場激動痛哭，由於得不到明確答覆，小股東已籌組自救會，提告指控創辦神匠公司的光電學界大老謝正雄教授詐欺，要求公司負責，並向本刊爆料，希望提醒大眾，不要再有人上當。

▼神匠未上市股票受害者自救會於1月5日首次聚會，決定公開此事以免再有人上當。



本刊調查，神匠創意公司是光電學界大老謝正雄在2013年創辦，他是交大光電研究所創所所長，也是全球前三大紅外線感測晶片供應商眾智光電的創辦人之一。神匠創意公司主要產品為熱電堆晶片和封裝品、氣體感測晶片、車用及商用紅外線感測晶片等研究開發，經常在媒體釋放前景看好、營收佳，正在申請股票上櫃等利多訊息。

▼投顧業務員搭上電動車熱潮，製作說帖向被害人兜售神匠未上市股票。



後來謝正雄卸下董座，2021年由基金投資人宋奕慶接任，公司改搭電動車熱潮，宣稱加入鴻海成立的電動車MIH聯盟，且接獲大筆無人機訂單。投資人指控，神匠2020年就開始對外兜售公司股票，當時每股約22元，由業務員在街頭或以電話行銷方式吸引投資人，手法與李奥納多主演的《華爾街之狼》相似，都是遊走灰色地帶賣未上市股票，投資人說，股東戶號破千，被害人可能有上千人，吸金逾億，至今都還等不到股票上市櫃，股票恐成壁紙。

▼投資人周女士收到精美說帖，2020年購買了神匠未上市股票，至今套牢數百萬元，股票恐成壁紙。

1月5日自救會的首度聚會，有10多人到場。有被害人是家庭主婦，擔心家人得知會婚姻破裂，但又不甘受騙，被害人變裝受訪時向本刊表示，他們冒著家庭失和的風險受訪，希望此事公開後不要再有人上當，被害人會蒐證更多資料打官司，但因主責的是彰化縣調查站，被害人遍布全國，出庭須長途奔波，希望法務部能協調讓被害人就近出庭並儘速查明真相，還投資人公道。

▼被害人蒐集神匠紙本股票及神匠前任董事長謝正雄教授（左）及現任董事長宋奕慶（右）的照片，提起相關告訴。

神 匠：上市櫃進行中

謝正雄：已請律師澄清

針對股民的控訴，神匠創意董事長宋奕慶表示，並不知小股東提告詐欺，股票上市櫃在持續進行中，股東會上股東意見已由專人處理；謝正雄則說，自己絕無炒股也沒有詐騙，因為想做更高科技的，2019年起把自己與家人的神匠持股賣掉，再開新公司。至於以他的名號配合利多報導賣股，謝正雄說，媒體沒有訪問他就報導，並不知道人家怎麼吹噓，並表示自己79歲了，被這案子搞得很慘，如果是詐騙集團也與他無關，已請律師跟檢察官澄清。

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