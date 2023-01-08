龍潭三坑抽水站自來水爆管　今上午搶修完成！33.5萬戶供水時間曝

▲台水二區處表示，預計1/8上午8時可完成搶修作業。（圖／翻攝自Facebook／台灣自來水公司第二區管理處）

記者劉人豪／桃園報導

桃園市龍潭區三坑抽水站昨（7日）上午因原水管破損，導致楊梅區、新屋區、平鎮區及觀音區部分共33萬5000多戶停水，台水二區處表示，已動用多台大馬力抽水機抽水，並派員於平鎮第二原水抽水站洩水，以加速排水進度，8日上午8時可完成搶修作業。

台水二區處表示，三坑抽水站一期1350mm-SP原水管破漏搶修，因封板點位於低處，雖已動用多台大馬力抽水機抽水，並派員於平鎮第二原水抽水站洩水，以加速排水進度，但因管底水太多，延至8日凌晨才完成抽排水作業，隨即漏夜進行封板作業，今天上午8時可完成搶修作業。

▲台水二區處指出，高地及管末最遲約可於8日晚上24時前逐步完成停水區的復水。。（圖／翻攝自Facebook／台灣自來水公司第二區管理處）

台水二區處指出，搶修完成後將立即恢復原水取水至平鎮廠重新依序進行淨水及蓄水作業，預估8日下午13時可恢復淨水廠出水，高地及管末最遲約可於8日晚上24時前逐步完成停水區的復水。

另外為減少用戶不便並儘速完成復水，台水二區處除動員同仁加速進行排氣復水作業外，也已整備水車，屆時機動支援復水困難用水區，供用戶取水。

▲台水二區處進行排抽水作業 。（圖／翻攝自Facebook／台灣自來水公司第二區管理處）