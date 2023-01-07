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三坑抽水站水管爆裂...桃園33萬戶停水10.5小時　影響區域曝光

▲龍潭三坑抽水站因2000SP原水管破管，水勢洶湧。（圖／記者楊熾興翻攝）

▲龍潭三坑抽水站因2000SP原水管破管，水勢洶湧。（圖／記者楊熾興翻攝）

記者楊熾興／桃園報導

桃園市龍潭區三坑抽水站今日上午因原水管破損，不但水淹馬路半個輪胎，更造成龍潭區中正路、永福路沿線數10戶遭水淹數10公分，家具泡水；此外因原水不足將對桃園市楊梅區(全區)、新屋區(全區)及平鎮區和觀音區部分共33萬5000多戶進行從今天09：35至明天上午8時的停水。

▲水淹半個輪胎，大量水勢淹入民宅。（圖／記者楊熾興翻攝）

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▲水淹半個輪胎，大量水勢沖入民宅。（圖／記者楊熾興翻攝）

今日清晨龍潭區三坑抽水站原水管破管，爆量大噴出，不但水淹馬路造成3部機車被沖倒1名女騎士受傷，大水更沖進民宅，造成龍潭區中正路、永福路等周邊住戶淹水4、50公分，家具物品泡水及大污泥漫入屋內，受災戶怨聲載道不已，自來水公司也立即派員前往勘災慰問。

▲▼住戶淹水數10公分，造成家具財物泡湯。（圖／記者楊熾興翻攝）

▲▼住戶淹水數10公分，造成家具財物泡湯。（圖／記者楊熾興翻攝）

▲▼住戶淹水數10公分，造成家具財物泡湯。（圖／記者楊熾興翻攝）

此外因受到水管爆裂原水不足，將從今日9時35分到明日上午8時對桃園市楊梅區(全區)梅溪里、四維里、瑞塘里、光華里、頭湖里、員本里、楊梅里、三民里、瑞原里、紅梅里、瑞坪里、裕新里、上湖里、埔心里、大同里、高榮里、永寧里、上田里、梅新里、雙榮里、青山里、高上里、豐野里、富岡里、三湖里、裕成里、金溪里、楊明里、金龍里、高山里、楊江里、水美里、東流里、大平里、新榮里、永平里、中山里、瑞溪里、仁美里、富豐里、秀才里。新屋區(全區)/下埔里、望間里、頭洲里、後庄里、永興里、後湖里、東明里、石磊里、石牌里、下田里、清華里、深圳里、新生里、九斗里、埔頂里、大坡里、槺榔里、赤欄里、蚵間里、笨港里、永安里、新屋里、社子里。平鎮區/湧光里、山峰里、南勢里、高雙里、宋屋里、莊敬里、湧安里、金星里、福林里、平南里、廣仁里、平安里、鎮興里、湧豐里、平鎮里、雙連里(民族路以南)。 觀音區/保生里(濱海路以東)、大潭里、武威里、三和里、新興里、坑尾里(部分)等共335776戶停水辦理搶修。

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