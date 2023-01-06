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社會 社會焦點 保障人權

小二男上課爆「爸戳我肛門」　正義師糾出狼父208個罪

▲▼ 男童,媽媽小孩,小男生,小男孩。（示意圖／翻攝自pexels）

▲男童長期遭父親欺凌。（示意圖／翻攝自pexels）

記者崔子柔／綜合報導

台北就讀小二的男童小成（化名）在上健教課時，向老師透露父親會摸他的屁股，老師私下詢問後發現事態嚴重並報警，男童父親則辯稱他們是進行男性之間的玩樂，不過法官認為，他共犯下208個強制性交罪，合判8年徒刑，可上訴。

根據判決書內容，小成聽到老師上課時，說要尊重自己和他人的身體，不能隨意碰觸別人，便舉手說父親常常會摸他的屁股，讓老師察覺有異，下課後約小成到辦公室詢問。

小成向老師透露，爸爸會脫他的褲子，觸碰他的屁股，或用手拉、彈他的下體，讓他很不舒服，甚至用手指或戰鬥陀螺的發條，戳他肛門和「尿尿的地方」，他經常痛得哭出來。

老師向校方通報後報警，小成驗傷結果則顯示肛門周圍有瘀紅，傷勢約1公分，並稱前天爸爸才對他做過類似的事，頻率大概每星期2、3次。

小成父親到案後坦承，他平時會彈兒子下體，或脫下兒子褲子打屁股，大概一星期2次，但他堅稱這是和兒子進行「男性間的玩耍」，無任何性交故意。

合議庭根據小成說詞、檢方調查和法院描述，認為小成說的事情是親身經歷，而且是在上健教課時有感而發才透露，沒有誣陷爸爸的可能。

高院法官認為，小成爸涉嫌自2017年8月下旬開始，以每週2次的頻率對小成強制性交，共涉208個強制性交罪，合併判處8年徒刑，可上訴。

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