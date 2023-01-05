怕斷藥！春節連假放10天　健保署：持慢箋者「這天」起可提前領藥

▲衛福部健保署外觀。（圖／記者呂佳賢攝）



記者嚴云岑／台北報導

112年農曆春節連假即將到來，今年連假長達10天，許多院所減少或停止門診、藥品調劑服務。健保署提醒持有慢性病連續處方箋的民眾，可自春節前10天，即1月10日起回診請醫師處方給藥貨領取下個月用藥，避免用藥中斷，安心過好年。

健保署李伯璋署長表示，依「全民健康保險醫療辦法」規定，「慢性病連續處方箋」是指醫師開給病情穩定的慢性病患的長期用藥處方箋，目前「慢性病連續處方箋」的效期，是依醫師實際處方給藥的日數計算，最多90天，並分次調劑，每次給30天以內的用藥量。

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健保署提醒，持有慢性病連續處方箋的民眾，上個月給藥天數的最後一天（藥吃完的日期），落在春節期間112年1月20日至112年1月29日者，可提前自春節前10天，即112年1月10日（含）起可回診請醫師處方給藥或領取下個月用藥。

持有慢性病連續處方箋領藥的民眾，必須於上次給藥期間屆滿前10天內，才可以憑原處方箋再次領取下一個月的用藥。因應112年春節假期，健保署援例放寬規定，提醒持有慢性病連續處方箋的民眾記得提前領藥，避免中斷用藥，安心過好年。