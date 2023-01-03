XBB.1.5襲美成主流！王必勝：暫沒打算對美返台加嚴檢疫





▲中央流行疫情指揮中心指揮官王必勝。（圖／指揮中心提供）

記者趙于婷／台北報導

新冠肺炎變異株多，除了中國大陸的BF.7，美國近期有XBB.1.5疫情。對此，中央流行疫情指揮中心指揮官王必勝表示，是較新的變異株，但是看起來威脅性並沒有很大，所以沒有打算對美國入境的旅客做任何新的檢疫措施。

根據《美國全國廣播公司》報導，美國疾病管制暨預防中心（CDC）2022年12月30日公布最新統計數據，來自Omicron亞變異株BA.2分支的XBB.1.5正在全美迅速蔓延，目前美國已有約40%的確診病例是感染這款新變異株，高於前一周的20%。在東北地區甚至有高達75%的確診病患都是感染XBB.1.5。

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王必勝說，美國每周都會針對國內變異株做非常完整的詳細分析，現在他們大概有40%是XBB.1.5，是比較新的變異株，但同時可以觀察到，美國染疫人數並沒有升高現象，疫情是在低檔，重症和死亡也沒有升高趨勢，所以沒有打算對美國來的民眾做任何新的檢疫措施。

醫療應變組副組長羅一鈞也補充，XBB之前在10、11月曾經在新加坡流行過，有超過一半定序都是XBB，傳播力比原來流行的BA.5增加3成，但重症和死亡率看起來都是持平，甚至是略減情形，也沒有成為當地主流病毒株。

羅一鈞說，美國之前流行BQ.1，現在看起來占比比較增加的是XBB.1.5，但並沒有看到感染人數和住院狀況有明顯增加，初步估計應該跟新加坡觀察到的差不多，不過畢竟也屬於OmicronBA.2的重組病毒，所以目前疫苗看曾經感染過Omicron的人，都可能還有交叉保護力，潛伏期跟之前一樣沒有不同。