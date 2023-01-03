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邊境加嚴！陸返台陽性率近3成　1／6起經港澳轉機須持「證明2擇1」

▲▼指揮中心11/25記者會，指揮官王必勝說明。（圖／指揮中心提供）

▲指揮中心指揮官王必勝說明。（圖／指揮中心提供）

記者嚴云岑／台北報導

中國大陸疫情嚴峻，元旦起實施的中國大陸乘客加強檢疫專案，首日陽性率高達27.8%。中央流行疫情指揮中心今（3）日宣布加嚴篩檢措施，自1/6起自中國大陸啟程經港澳轉機入境台灣旅客，須持有啟程地搭機前48小時內PCR檢驗報告，或24小時內抗原快篩檢驗報告。

中國大陸1/8起取消入境隔離措施，中央流行疫情指揮中心去年底宣布1/1起實施為期一個月的「中國航班乘客加強檢疫專案」，針對北京、上海、成都、廈門4個直航入境及金馬小三通乘客，在機場或港口進行唾液PCR篩檢。

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除中國直航入境我國航班旅客須配合於機場唾液PCR檢驗外，中央流行疫情指揮中心今（3）日宣布，自今（112）年1月6日至1月31日(表定航班抵臺日)，自中國大陸啟程經港澳轉機入境臺灣的旅客，須持有啟程地搭機前48小時內PCR檢驗報告或24小時內抗原快篩檢驗報告。

指揮中心指出，中國本土疫情嚴峻，各地疫情持續上升，年長者感染數及重症數均增加；由當地專家評估資料亦顯示，元旦後至春節期間疫情主要影響農村及中小城鎮地區，因該類地區醫療資源相對匱乏，年長者及脆弱族群人口多，春運期間城市和農村人口流動性將對疫情產生重大影響，預期春節前、後人流將使疫情再上升，整體疫情可能持續逾3個月。

目前中國流行病毒株以Omicron子代BA.5.2及BF.7變異株為主，惟人潮流動恐增加病毒株變異機會，指揮中心將持續加強境外個案變異株監測，以評估新型變異株發生風險及對我國疫情衝擊。指揮中心再次強調，適逢春節前返鄉人潮，請旅客返臺必須事先瞭解並主動配合我國現行入境7天自主防疫及篩檢規定，共同維護國內社區安全。

▲▼1/3元月6日起中國啟程經港澳轉機抵臺旅客加強檢疫方案。（圖／指揮中心提供）

▲1月6日起中國啟程經港澳轉機抵臺旅客加強檢疫方案。（圖／指揮中心提供）

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