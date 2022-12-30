快訊／長瀨昆妮「床上連結」連千毅影片瘋傳　男女主角回應了

▲網路瘋傳疑似長瀨昆妮的私密影片，還傳說男主角是連千毅。（圖／翻攝自長瀨昆妮臉書、連千毅提供）

記者陳雕文／綜合報導

直播天王連千毅過去經常跟其助理，有最美日文老師之稱的長瀨昆妮同台賣商品，沒想到近期網路開始瘋傳長瀨昆妮的私密影片，由於片中男主角沒露臉，網友依身形推測就是連千毅，而女主角外型及長相也神似長瀨昆妮。對此，連千毅以及長瀨昆妮都回應了。

▲長瀨昆妮腰腿纖細卻擁有F級美乳，在臉書超過92萬人追蹤。（圖／翻攝自長瀨昆妮IG）

前一陣子才傳出JKF女郎以及女網紅、藝人的私密片被外流，如今長瀨昆妮有成了受害者，外流網站標題下「日文女神長瀨昆妮連x毅助理限時流出」，先放上幾張長瀨昆妮的自拍照，接著影片是男女聯結的影像。

長瀨昆妮表示，那些自拍照是該網站從她的IG上抓的，影片的主角並不是她，只是長得比較像，這應該是色情業者的宣傳手法！長瀨昆妮無奈說：「過去我的照片就有被盜取在其它色情、賣淫網站上當封面，但那都不是我，請大家不要被騙！」

▲▼長瀨昆妮身材火辣面容姣好，但照片經常遭情色業者盜取，令她深感無奈。（圖／翻攝自長瀨昆妮IG）

連千毅說：「影片裡面的男生全身都沒有刺青，但我上半身有刺雙甲，光從這點就可以判斷主角不是我，至於那個外流網站的影片，我也有看到就傳給昆妮，她說已經有很多人傳給她看了，但真的不是她啦！」

▼連千毅澄清，我上半身有刺雙甲，影片中男主角全身都沒有刺青，希望網友別以訛傳訛。（圖／連千毅提供）