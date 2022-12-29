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打敗iPhone和三星！2022年度最佳手機僅售1.9萬元　5大優點曝光

記者崔子柔／綜合報導

知名科技YouTuber「MKBHD」每年都會評選出年度最佳智慧型手機，他昨（28）日發表2022年的8個獎項，其中Google Pixel 7不僅拿下年度手機，還有價值獎共2個獎項，iPhone 14 Pro Max則拿到最佳相機系統獎。

年度最佳手機：Google Pixel 7

該獎去年由Samsung Galaxy S21 Ultra拿下，MKBHD認為，今年Pixel 7不僅有出色的相機、螢幕和電池，旗艦的軟體體驗也讓他感到物超所值，而且價格599美元（台灣售價18,990元起）遠低於他牌旗艦手機，使用上卻相當驚艷。

▲Google,Pixel 7,Pixel 7 Pro,智慧型手機。（圖／記者樓菀玲攝）

▲Pixel 7。（圖／記者樓菀玲攝）

最佳大手機：Galaxy S22 Ultra

MKBHD認為，S22 Ultra充分利用了6.8吋的大螢幕及手寫筆，在軟體、電池、機背的4個鏡頭都有針對大螢幕優化，因此把6.7吋的iPhone 14 Pro Max比下去。

▲▼（業配）三星手機S22產品照拍攝。（圖／記者周宸亘攝）

▲S22。（圖／記者周宸亘攝）

最佳小手機：華碩 Zenfone 9

該獎去年由iPhone 13 mini拿下，不過蘋果今年捨棄mini機型，MKBHD認為，雖然Zenfone 9的尺寸沒有iPhone 13 mini來得小，但僅5.9吋仍比市面上其他手機小很多，而旗艦的規格、出色的相機和電池壽命，以該尺寸來說是相當優異。

▲華碩發表旗艦新機Zenfone 9。（圖／記者吳康瑋攝）

▲Zenfone 9。（圖／記者吳康瑋攝）

最佳相機系統：iPhone 14 Pro Max

MKBHD將獎項頒給iPhone 14 Pro Max，不過他同時也稱讚Pixel 7和Vivo X90 Pro+拍照效果。

▲蘋果手機iPhone 14 pro開賣。（圖／記者林敬旻攝）

▲iPhone 14 pro。（圖／記者林敬旻攝）

最佳電池：華碩 ROG Phone 6

MKBHD去年將此獎頒給iPhone 13 Pro Max，今年華碩為了打造電競手機，在ROG Phone 6 內放了6000 mAh的電池， 並支援最高65W快充，不到1小時就能把電量充滿。

▲電競周邊,電競手機,ROG,ASUS,華碩,ROG Phone,ROG Phone 6D。（圖／記者樓菀玲攝）

▲ROG Phone 6D。（圖／記者樓菀玲攝）
設計獎：Nothing Phone

Nothing Phone的背板透明，裡面可見有滿滿LED，能在拍照時用於通知、閃光燈等功能。

▲Nothing Phone (1)。（圖／Nothing提供）

▲Nothing Phone。（圖／Nothing提供）

價值獎：Pixel 7

MKBHD認為，Pixel 7定價599美元，以該價格範圍來說，比他牌手機表現突出，甚至比一些更昂貴旗艦產品還要好。

▲▼OnePlus 10T。（圖／一加官網）

▲OnePlus 10T。（圖／一加官網）

年度最失望：一加OnePlus 10T

MKBHD指出，OnePlus 10T在「期望和可能性與實際結果間」，有相當大的差異。

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