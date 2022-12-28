對台最友善國家調查　日、美分居前兩名「僅6.9％認為中國」

▲金車基金會針對青少年調查對台最友善國家，日、美分居排名前兩位，僅6.9％認為是中國。（圖／記者許敏溶攝）

記者許敏溶／台北報導

為了解青少年國際素養知能，金車文教基金會針對全台逾8千名中學生進行調查，並在今（28）公布調查結果，發現青少年了解國際事務動機多與個人生活有關，增加生活常識是首要原因，而青少年認為哪一國對台灣最友善，75%認為是日本，其次56%認為是美國，僅有6.9%認為是中國。

受到全球化影響，國際素養成為當代不可或缺的重要能力，金車文教基金會在11月1日至20日之間，透過網路與紙本問卷，針對全台國中及高中職學生進行調查，高中生佔比約62%、國中生38%，總計回收8381份有效問卷，在信心水準97%以下，有正負3%的抽樣誤差。

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▲金車針對青少年調查對台最友善與最想移民國家，日、美都是分居前兩位。（圖／記者許敏溶攝）

金車調查發現，青少年了解國際事務動機多與個人生活有關，培養生活常識（34.4%）是首要原因，其次為本身興趣（28.4%）、聊天話題（27.6%），但超過6成受訪青少年也坦承，語文閱讀能力不足是培養國際素養最大阻礙，其次有41%認為是國際文化理解困難。

針對哪一國對台灣最友善，在青少年心中，對台灣最友善的國家前兩名為日本75%、美國56%，接著為邦交國46.1%、韓國22.2%，僅6.9%認為是中國；所以詢問青少年最想移民國家，日本以66.2%成為首選，其次是美國42.3%、韓國38.2%，中國僅有11.8%。

不過，在政治經貿部分，詢問青少年認為對台灣經貿最重要國家，首先是日本的68.3%，其次為美國66.9%，接著為中國的40.1%；至於對台灣政治國防最重要國家，美國以70.5%居首，其次為日本53.5%、中國26.3%。

金車文教基金會曾清芸總幹事表示，疫情對女性族群影響更為嚴重，而青少年對貧窮、弱勢、飢餓特別有感，符合當前世界局勢；面對攸關全球的重大事件頻仍發生，讓青少年對國際事務的認知與學習樣態產生變化，期待青少年除養成對議題的關注外，更能付諸實際行動，善盡世界公民責任。