快訊／中國航班入境全面採檢！加強檢疫專案1／1零時起實施

▲中央流行疫情指揮中心指揮官王必勝。（圖／指揮中心提供）

記者洪巧藍／台北報導

中國大陸明年1月8日起取消入境隔離政策，有序恢復公民出境旅遊，各國紛紛祭出相關邊境管理措施，中央流行疫情指揮中心今（28）日宣布，明(112)年1月1日零時起，針對搭乘自中國4個直航航線，及金馬地區民眾春節交通專案之來台旅客，入境時須於機場(或港口)配合採集唾液檢體進行PCR檢測。

中央流行疫情指揮中心今(28)日宣布，因應中國疫情升溫，為保障國人健康安全，及早發現確診者連結醫療照護，並防範及偵測高風險變異株，自明(112)年1月1日零時至1月31日(航班表定抵臺時間)，除維持現行不開放中國觀光客來臺之政策外，搭乘自中國4個直航航線，及金馬地區民眾春節交通專案之來臺旅客，入境時須於機場(或港口)配合採集唾液檢體進行PCR檢測，採檢後儘速返回住所進行7天自主防疫及後續自我篩檢，篩檢陽性者依規定進行5+n居家照護及自主健康管理，陽性檢體則後送疾管署昆陽實驗室進行病毒定序。

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指揮中心指出，隨中國近期調整COVID-19疫情防控措施，加上其疫情資訊不明、感染者有激增情形，目前已有日本、義大利等國家紛紛祭出相應邊境管控措施，加強對中國入境旅客全面採檢、管控航班或其他嚴格措施，預期中國疫情亦可能衝擊我國防疫及醫療量能。

指揮中心進一步說明，COVID-19疫情變化難測，除上述中國加強採檢措施外，其餘入境旅客，入境時或入境前14日內有疑似COVID-19症狀者，仍請主動洽機場(或港口)疾管署檢疫人員，配合健康評估及採集唾液檢體後，於搭車前往住所時，務必全程佩戴口罩及落實手部衛生。

指揮中心強調，所有入境旅客抵臺時領取快篩試劑後，請落實7天自主防疫規定，於入境當天或自主防疫第1天，以及有症狀時進行自我快篩，以維護自身及國人健康；自主防疫期間外出時，需持有2日內快篩陰性結果。篩檢陽性者依規定進行5+n居家照護及自主健康管理。

▲中國航班乘客加強檢疫專案。（圖／指揮中心提供）