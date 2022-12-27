獨／最大軍火商「哈姆」肝癌離世　24輛千萬超跑送行...千人弔唁

▲號稱最大軍火庫「哈姆」林修進日前因癌離世。（圖／記者白珈陽攝）

記者白珈陽／台中報導

號稱中部最大軍火庫、道上綽號「哈姆」的林修進，是當年十大槍擊要犯之首「鬼見愁」林來福的軍火供應商，據了解，林修進十多年前因案入獄，在獄中檢查出罹患肝癌，11年前保外就醫，本月11日因癌離世，27日家屬為其在台中殯儀館舉行公祭，約有千人到場，並有24輛名貴跑車替他送行。

十大槍擊要犯是1984至1990年間，警方針對台灣重大暴力犯罪份子的通緝名單，其中林來福非常剽悍冷血，幾乎單挑整個中部地區的黑道，他持滾筒式衝鋒槍、烏茲衝鋒槍、各式手槍，陸續奪走27條人命，江湖人稱鬼見愁，也被警方列為十大槍擊要犯之首。警方逮捕林來福時，發現他所有軍火相當於一個連的火力，最後於1991年遭執行死刑槍決。

據悉，當年林來福強大火力的來源，大部分均來自於林修進。

▲▼林修進家屬今日舉行公祭，有多輛名貴跑車為其送行。（圖／記者許權毅攝）

林修進出生於1966年，享年57歲，土生土長台中人。道上人士透露，他從小家境優渥，父親是早年台中知名皮鞋店「第一皮鞋」業者，也因此林修進對於金錢有敏銳度，對賺錢很感興趣，除了販售槍枝，他還曾經營過砂石場。

道上人士說，林修進與林來福認識很久，當年他透過關係，利用廢紙箱將槍枝藏匿其中，再藏放到貨櫃從美國海運走私回台，林來福得知消息遂向他購買，不僅如此，全省的幫派也都向林修進買槍，當時他雖年僅20多歲，黑白二道都為其道行之深而折服。

道上人士表示，林修進腦筋靈活，為人豪邁、喜歡喝酒，10多年前因販售槍砲再度入獄，後來檢查出罹患肝癌，於11年前保外就醫，近年與妻子生了2個女兒，並在台中市區開了餐廳，日前病情加重辭世，其一生頗具傳奇性。

▲▼公祭會場擺有林修進生前畫面。（圖／記者白珈陽攝）