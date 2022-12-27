1／15起確診者關懷服務沒了！基層醫反彈　羅一鈞曝關鍵原因

▲新冠疫情期間，視訊診察成為常態，資料照。（圖／花蓮慈濟醫學中心提供）

記者洪巧藍／台北報導

中央流行疫情指揮中心決定自明年1月15日起取消確診者居家照護的「個案管理措施」，也就是不再提供確診者關懷的服務，引發基層醫師反彈。指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞表示，主要是先前地方衛生局反應，目前服務內容在春節將無法負荷，加上需考量醫療照護的常態化，才決定取消。但是居家照護核心醫療服務會維持，且春節期間甚至最高加成100%給付。

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▲醫療應變組副組長羅一鈞。（圖／指揮中心提供）

輕症確診者在家接受居家照護，在視訊確診、領藥之後，還會接到診所聯絡追蹤關懷，指揮中心12月22日發函地方政府及醫界團體，明年1月15日起取消確診居家照護之個案管理措施。基層醫療協會對此發出聲明，強調輕症居家照護為住院隔離治療的延伸，維護民眾隔離期間持續性健康照護，政府編列特別預算刻不容緩。

基層醫療協會指出，基層診所有效提供確診民眾隔離期間醫療需求，判斷高危險患者及早處方抗病毒藥物，降低死亡率。這項民眾滿意度極高的政策，卻在農曆年前第三波疫情上升之際終止，令人感到遺憾。也強調，若只進行確診者快篩陽通報，而不提供隔離期間居家照護，等於將高危險惠者暴露在極高的風險之中。

指揮中心回應指出，自112年1月15日起取消COVID-19確診個案居家照護相關醫療照護服務之「個案管理」之評估及追蹤相關措施，但核心醫療服務之「快篩陽性確診」、「遠距診療」、「口服抗病毒藥物診察」、「居家送藥」等內容均維持不變。

羅一鈞受訪回應，先前有和地方衛生局瞭解，春節10天連假如果要維持目前服務內容，基層要派出很多人力來負責每天打電話、關懷、追蹤等業務，在春節大家需要休息的前提下是不可行的。除排不出人力之外，反而可能會排擠正常春節期間本就已限縮的基層服務醫療量能。

羅一鈞重申，核心醫療服務都沒有取消，希望讓醫療院所於春節期間服務可以更聚焦，且指揮中心為鼓勵醫事機構於春節期間(112年1月20日至29日)提供COVID-19確診個案居家照護相關醫療照護服務，相關診察費、藥事服務費及居家送藥費給予加成給付。

其中除夕到初三（112年1月21至25日間）加成100%給付，春節其餘時段(1月20日、1月26至29日)，加成50%給付。並由衛生福利部中央健康保險署進行核算補付，醫事機構無須額外調整申報期間相關點數等資料內容。

至於春節後是否會恢復相關業務？羅一鈞則說，如果疫情沒有明顯變化，預期就持續往居家照護醫療常態化的方向去推行。