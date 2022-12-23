林飛帆怒了！轟黃偉哲「集體鄉愿」釀台南亂象　點名他要退黨

▲林飛帆要郭再欽親退黨。（圖／記者呂晏慈攝）



記者崔子柔／綜合報導

民進黨中執委郭再欽近日捲入台南學甲88槍擊案、爐碴案，14日宣布將循法律途徑捍衛清白，並辭去民進黨中執委職務。民進黨副秘書長林飛帆昨（22）日則喊話，郭再欽應該主動退黨，「台南的這些亂象，正是我們集體鄉愿忍讓的結果。」

林飛帆在臉書發文表示，他作為台南人、台南的民進黨人，看到台南從學甲爐渣案、光電弊案、88槍事件，台南市議長選舉紛爭，到今天發生的台南市經發局長陳凱凌爆發貪瀆弊案遭到聲押，「除了難過，我也認為我們應該深自檢討，因為台南的這些亂象，正是我們集體鄉愿忍讓的結果」。

▲郭再欽14日宣布辭去民進黨中執委職務。（圖／記者林悅翻攝）



林飛帆認為，涉及弊案的郭再欽等人應該主動退黨；議長選舉的紛亂，台南人都看在眼裡。議會更不該成為郭再欽或郭信良的禁臠，本黨參選議長副議長的人選，也應該公開自清，和黑金劃清界線，並接受社會的檢驗。

林飛帆最後說，我知道，講這些話，藍營會見縫插針；部分綠營支持者可能會認為這是放炮、不團結。而在議長選舉爭議紛亂之際，也一定有人想各取所需，曲解或斷章取義我的意思。但我想，面對敗選檢討近一個月，如果我們對這些仍在持續發生問題視而不見，情況只會更糟，也只會更進一步傷害民進黨，傷害台南，傷害台灣。

根據本站先前報導《請你離開！林飛帆要郭再欽主動退黨 「民進黨必須和黑金劃清界線」》，明祥馨公司違法填埋爐碴不法利益21.6億多元，台南地檢署日前依違反《廢棄物清理法》、《公司法》、侵占等罪嫌提訴郭再欽，而郭也因捲入學甲88槍擊案，讓台南市議會的民進黨議長爭奪戰中蒙上一層黑影。

郭再欽日前透過聲明稿回應，指控他「黑金」的人，真實的面目才是真正不堪聞問，他將一一揭露這些人的敗行劣跡，讓選民逐一檢視誰才是黑金？他是槍擊案的受害者，卻遭攻擊為黑金，將針對不實言論予以回擊。