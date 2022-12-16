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社會 社會焦點 保障人權

縣議員當選人和落選人各自樁腳都涉買票　1人遭聲押獲准、3人交保

▲南投地檢署近日持續偵辦2起縣議員候選人樁腳賄選案件。（圖／資料照片）

▲南投地檢署近日持續偵辦2起縣議員候選人樁腳賄選案件。（圖／資料照）

記者高堂堯／南投報導

南投地檢署於9合1大選後持續追查賄選，南投縣第1選舉區縣議員選舉的一名當選人、和一名落選人，各自的樁腳皆涉嫌以1票500元現金買票。查賄團隊同時偵辦2案，於13日通知當選人的樁腳蕭姓女子、陳姓男子，以及落選人的樁腳邱姓男子和陳姓女子到案，最後當選人的陳姓樁腳遭聲押獲准，其他3人則分別以3萬、8萬元獲交保。

檢察官廖秀晏指揮南投縣調查站、信義警分局，偵辦南投縣第1選舉區（南投市、名間鄉）某縣議員當選人樁腳現金買票賄選案，經通知樁腳蕭女、多名選民到場，查得蕭女乃由另一名樁腳陳男交付行賄資金，再以1票500元對選民買票，旋即再通知陳男到案。

檢方訊後認2名樁腳均涉投票行賄罪嫌重大，不過蕭女無羈押必要、諭知具保3萬元，陳男則有勾串共犯、證人之虞，於14日凌晨向法院聲請羈押並禁止接見、通信，法院於當日上午裁准。

同選區另一名縣議員落選人樁腳現金買票賄選案，則由檢察官張姿倩指揮南投縣刑警大隊、刑事局偵六隊第一隊偵辦，經通知樁腳邱男、多名選民到場，查得邱男以1票500元買票的資金來源為另一名樁腳陳女，旋即再簽發拘票拘提陳女到場，訊後認邱男和陳女皆涉投票行賄罪嫌重大，但皆無羈押必要，分別諭知限制住居、諭知交保8萬元。

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