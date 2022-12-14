今夜取消忠孝西路44年「禁騎令」！　機車族把握這7小時催下去

▲台北車站前忠孝西路今起開放機車在夜間通行。（圖／記者姜國輝攝）



記者崔子柔／綜合報導

台北車站前的忠孝西路自1978年起禁行機車已44年，北市交通局決議，自今（12）日起夜間11時到翌日上午6時開放機車通行。路權團體則繼續爭取在蔣萬安上任後能全日通行。

北市交通局2日在記者會上宣布，忠孝西路（重慶北路-中山北路）外側2車道，將於12月14日晚間11時起，開放機慢車於夜間11時至翌日6時通行，考量機車行車安全及動線交織等因素，忠孝西路往三重方向於重慶南北路口禁止機慢車兩段左轉，駕駛人如需往重慶南路，請於館前路右轉改道。

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消息曝光後，議員林亮君認為「超深夜試辦方案」沒意義也沒誠意，議員李明賢更稱交通局這不只是半套開放，而且根本是假開放。不少網友則說，「台灣人果然是台灣的玩法」、「我就是上下班要走這時段開給誰用？」、「這有開跟沒開到底差在哪？隨便弄一下就想交差？」

▲2022交通解嚴大遊行，機車騎士騎上忠孝西路。（圖／記者林敬旻攝）



交工處長劉瑞麟表示，目前決定利用公車量比較低的時間開放，先讓所有駕駛人熟悉，未來會觀察駕駛人行為，慢慢會有後續開放作為，時程、指標目前還沒有確定的方向。

台灣機車路權促進會先前指出，不了解是否因為柯文哲市長即將卸任，不願意在看守期有太劇烈的變革，或是市府仍認為禁止才是最好的措施，但現在也無須對柯文哲市府有過多批判，希望在月底開始執政的蔣萬安市府，能以全時段開放機車通行作為未來的交通施政目標。

交工處呼籲，機車騎士於開放時段行經台北車站旁（公園路－館前路）時，直行機車請行駛於外側第2車道，以減少與右轉館前路之車輛交織衝突，在館前路口與中山南北路口機車須兩段左轉。

忠孝西路往三重方向於重慶南北路口，機車容易與公車動線衝突，且地下道出口與通風井也影響行車視線，基於行車安全考量，該路口禁止機車兩段左轉，往重慶南路之機車駕駛人請提前於館前路口右轉繞行。

此外，交工處提醒，公車、大客車等大型車、小汽車駕駛在行駛忠孝西路時，加強注意周邊，保持行車安全距離與間距，尤以變換行向或車道、停靠與起步時請特別留意機車通行。