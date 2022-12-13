欠5萬不還還砍人！　「不小心揮到」20歲男背部中刀緊急送醫

記者許展溢／高雄報導

高雄苓雅區三多四路一幢大樓傳出有人被刀子劃傷，警方調查一名18歲黃姓男子向20歲陳男借了5萬元，兩人因這筆債務爆發流血衝突，黃男竟拿出摺疊刀往陳男背部一揮，不過兩人被逮時竟還互相幫忙說情，全案依殺人未遂嫌隨案移送高雄地檢偵辦。

▲20歲男追討5萬背部遭砍傷。（圖／讀者提供）



警方指出，13日凌晨1時42分接獲報案，苓雅區三多四路大樓內有人遭刀子劃傷，立即由偵查隊、成功所員警趕赴現場查處，員警先協助將傷者20陳男送往阮綜合醫院治療後，隨即將在場18黃嫌、19歲友人19李男、18歲潘女全數帶返調查，以釐清案情。

▲18歲嫌稱不小心揮到的。（圖／讀者提供）



警方進一步說明，黃嫌日前向被害人陳男借款5萬，被害人陳男向黃嫌催討還款時，2人一言不合發生肢體衝突，黃嫌就持隨身攜帶之摺疊刀揮舞傷及陳男，造成其背部1處刀傷，陳男送阮綜合醫院。

警方獲報由偵查隊長及成功所長率員趕赴現場查處，當場逮捕黃嫌並查扣涉案摺疊刀1把，當時陳男還幫黃男說情稱，黃男是自己的弟弟，是不小心的，而黃男面對警方詢問則表示，當時小刀沒關好不小心揮到，全案依殺人未遂嫌隨案移送高雄地檢偵辦，並建請檢方聲請羈押。