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男友以前是玩咖！交往後一起過夜　她「打開床頭櫃」卻失眠了

一名女網友表示，最近去男友家過夜時，發現他床頭櫃裡有多盒保險套，內心五味雜陳。(圖／翻攝自Dcard)

▲一名女網友表示，最近去男友家過夜時，發現他床頭櫃裡有多盒保險套，內心五味雜陳。（圖／翻攝自Dcard）

圖文／CTWANT

男女交往談戀愛，通常都會好奇問一下對方過去情史跟交友狀況，但這樣的另一半背景，你能接受嗎？

一名女網友上《Dcard》苦惱問大家，她的男友過去是個會約砲的玩咖，兩人交往後某次約去男方家過夜，女網友無意間打開對方房間的床頭櫃，赫然發現櫃子裡面滿滿的都是保險套，讓她瞬間不安全感爆棚，整晚失眠，不知這段感情該怎麼繼續。結果不少網友聽到原PO的煩惱，沒有安慰反而酸她，如果知道自己會在意，當初何必跳上船，跟對方交往呢？

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女網友透露，她跟男友是透過交友軟體認識，目前已交往3個月。她提到，之前男方在交往之初，就向她坦承，自己在單身期間，曾經又約砲的黑歷史，而男方雖然與原PO正式交往後，已經不再約砲，也會時時開著手機定位、報備行蹤給女友知道，但原PO坦言，自己知道男友曾約砲的黑歷史，其實心中很介意。

後來原PO最近到男友家過夜，她無意間打開男友房間的床頭櫃，本來想幫男友拿東西，結果一打開竟看到很多保險套，她還透露目測至少有6盒，讓她瞬間把這些保險套，跟男友曾約砲的黑歷史連結，「很怕他對我只是想玩玩而已，會不會只有我一個人暈船」，結果因為滿滿的保險套太衝擊，原PO坦言自己根本睡不著，也無法跟男友再有親密行為。

的不安全感又跑出來，「很怕他對我只是想玩玩而已，會不會只有我一個人暈船」，雖然男友很尊重她，但她滿腦子都是滿滿保險套的畫面，根本睡不著，也沒辦法跟男友有親密行為。

文章曝光後，有網友酸原PO「他都有做到提前告知的責任了，你明知自己會很在意，卻還是跳上船？」「那就不要找會約砲的男生，結案。」但也有人建議她，「約砲是他的過去，跨不過去的話建議分手」、「你觀察一個月，如果保險套變少了，還需要問嗎？」

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