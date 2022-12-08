陳時中敗選後返母校感受溫暖　坦言前一陣「剛經過一陣寒流」

▲陳時中敗選後返母校北醫大感受溫暖，坦言前一陣「剛經過一陣寒流」。（圖／北醫大提供）

記者許敏溶／台北報導

為了加速高階醫材新發展，台北醫學大學今（8日）舉辦「台日前瞻技術產品臨床轉譯合作發表會」，日前剛在台北市長選戰中落敗的衛福部前部長陳時中到場，在致詞時笑說，回到母校感覺很溫暖，並提及前一陣「剛經過一陣寒流」，讓現場爆出笑聲，隨後也有人高喊「加油」，陳隨後還說現在自己職位都是「前」，只有北醫校友不是「前」，也對母校發展與有榮焉。

北醫大今天和新創公司「三鼎生技」、全球專業半導體零件通路商「昱捷」，簽署合作備忘錄（MOU），攜手發展產學醫跨域合作計畫，將邁向高階醫材市場，開發「含藥心血管支架系統」、「人工牙根系統」兩款高階醫療器材，可望驅動醫療生技產業革新。

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▲北醫大今天與三鼎及昱捷兩家公司攜手進行產學醫跨域合作，加速高階醫材新發展。（圖／北醫大提供）

北醫大校長林建煌指出，很高興能與昱捷、三鼎生技兩家公司攜手，共同邁向高階醫材的研發與市場，未來北醫大體系一校六附屬醫院，將提供臨床試驗場域與資源，透過三方強強聯手，落實高階醫療器材轉譯，創造醫療福祉、嘉惠人群。

特別的是，衛福部前部長陳時中今天也到場致詞，面對台北市長選舉敗選，他以「前一陣剛經過一陣寒流」來形容，並指回到母校感覺很溫暖，讓現場爆出笑聲，也有人高喊，「加油！」

陳時中隨後也提到，因為對生物科技有期待，擔任衛福部長時積極推動再生醫療特管辦法，再推動再生醫療專法，現在已是最後一哩路，希望再生醫療專法可以修好，幫助更多的人，同時也感謝日本，在台灣疫情嚴峻急需疫苗時，捐贈400萬劑新冠疫苗，對台灣來說是一劑強心針。