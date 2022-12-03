德國告別本屆世界盃　卡達足球專家「遮嘴嘲笑」彩虹臂章事件

記者林彥臣／綜合報導

2022年卡達世界盃足球賽E組的德國隊，2日確定淘汰，寫下連續2屆小組賽就淘汰的難堪紀錄。對此地主卡達的足球專家，還模仿德國在賽前「全員遮嘴」的動作揮手道別，顯然是在嘲笑德國隊先前表態，力挺OneLove彩虹臂章的事件。

根據CNN報導，卡達Alkass體育頻道，1日發布在推特頁面上的一段視頻顯示，前科威特足球運動員穆巴拉克（Jamal Mubarak）用左手摀住嘴巴，用右手揮手告別，然後呼籲前埃及門將兼分析師哈達里（Essam El-Hadary）加入他的行列。

不久之後，哈達里和其他專家隨後遮住嘴巴揮手告別——顯然是在慶祝德國退出。

▲德國隊在世界盃首站賽前合影全體遮嘴，抗議FIFA噤聲「彩虹臂章」。（圖／路透）



德國隊在23日的世界盃首戰對陣日本隊，在賽前的合影留念，卻全員做出用手遮嘴的動作，抗議國際足總（FIFA）威脅要對佩戴OneLove彩虹臂章實施黃牌制裁。

穆巴拉克還說，「感謝上帝，今天所有阿拉伯和穆斯林國家都在祈禱日本能與任何球隊一起晉級，但最重要的是德國出局」。

▲德國內政部長費瑟（Nancy Faeser）戴著彩虹臂章，坐在FIFA主席英凡提諾（Gianni Infantino）的旁邊。（圖／路透）



英格蘭、威爾斯、比利時、丹麥、德國、荷蘭、瑞士的隊長先前發表聯合聲明表態，將不會在世界盃開幕式上佩戴「反歧視多元性別族群」（LGBTQ+）的OneLove彩虹臂章，因為FIFA（國際足總）已明確表示，如果他們的隊長佩戴彩虹臂章，將被出示黃牌懲罰。

在世界盃籌備階段，東道主卡達就強調「同性戀是非法的」，最高可判處3年監禁。卡達也因其LGBTQ權利上的立場而受到批評。