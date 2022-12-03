狼醫性侵懷孕大姪女：沒開指　騎乘小姪女被撞見！還要姪子多學點

▲狼醫性侵懷孕的姪女。（示意圖，與本案無關／取自免費圖庫pixabay）



記者崔子柔／綜合報導

台北市一名開設醫美診所的醫師對2名姪女起色心，不但指侵懷孕的大姪女，還在爬到小姪女身上時，被姪子撞見，噁稱「多學一點」。她們隱忍2年多才決定對叔叔提告，法官依強制性交、強制猥褻罪合併判刑3年10月。

根據判決書內容，該名狼醫與家族成員同住在信義區一棟公寓內，大姪女指出，她在2016年9月間懷有身孕，當時因官司問題上樓請教叔叔，叔叔則說她印堂發黑、氣色不好，要透過宗教儀式除晦氣，她想著叔叔接觸藏傳佛教已久便當真，沒想到叔叔趁她閉眼時突然掀開她衣服，含住她的奶頭還一邊誦經。

大姪女嚇得不敢動，叔叔接著又伸手進她內褲指侵，還對著將臨盆的她說「還沒有開指」，直到聽到門外有聲音才罷休，她當時問「這是正常的嗎？」叔叔則回「妳乳暈比嬸嬸的小」、「如果對別人做這種事早就被告了，妳是家人所以不一樣」。

大姪女隨後哭著跑下樓，但因自己即將生產，父親又長期不在家，選擇隱忍此事。

小姪女則在2017年7月時拉傷肩部，叔叔說學過推拿要幫忙處理，她詢問可否在客廳進行，叔叔說客廳太小，就帶她到樓上的房間，在按摩時突然解開她的內衣，說脫下才能繼續按，接著一把扯下她的胸罩，將她胸部捧起稱「妳乳房的軟度跟妳嬸嬸一樣」、「這種事在外面早就被別人告性侵了」，她當下腦袋空白，沒做任何反應。

沒幾天後，2名姪女和姪子聚在客廳聊天，叔叔這時又提出要替小姪女按摩，並將她帶到房間，威嚇她脫下內衣後，跨坐在她身上掐胸、磨蹭臀部。姪子這時突然開門，叔叔先是吼「進來幹嘛！出去」，接著竟說「多學一點，以後幫女朋友按」，直到姪子問「為什麼會推這麼久」，叔叔才罷休離開。

該名狼醫辯稱她們是因家族爭產談不攏而報復，指控內容也像是用背誦的，更稱大姪女若已有被侵犯，怎還會放任小姪女跟他進房，出來房間後所有人又跟沒事一樣繼續聊天，事後還替他慶生，否認性侵。

法官依2女指控、測謊結果及親友作證內容，認定叔叔構成強制性交、強制猥褻罪，合併判處3年10月徒刑，而首次對小姪女摸胸則構成性騷，但提告時已超過告訴期便不受理，可上訴。