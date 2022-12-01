中國疫情、過年台商返鄉成防疫重點　薛瑞元：對台灣可能有一波衝擊

記者洪巧藍／台北報導

國內管制逐步鬆綁，今天起戶外可免戴口罩，衛福部長薛瑞元昨天拋出「接下來防疫重心將放在監測中國疫情」。薛瑞元今（1）日受訪強調，之所以密切關注這點，因為接下來農曆春節台商返鄉，如果中國疫情升溫，恐怕對台灣帶來一波衝擊，指揮中心相關因應措施會著重於醫療量能維持。

▲衛福部長薛瑞元出席立法院社福衛環委員會。（圖／記者屠惠剛攝）

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薛瑞元昨天在活動致詞則特別點出，接下來要注意中國的疫情狀況，因為中國疫情有點複雜，且管制措施引起人民不滿。再來就是過年，將會有從中國返鄉的台商，因此接下來會把很大一部分防疫重心放在監測中國方面相關演變，希望不要讓台灣疫情再有一波變動。

立法院衛環委員會今針對《身心障礙者權益保障法》修法進行逐條審查，薛瑞元會前受訪再次被問及台商返台，他回應「這就是要密切關心、關注的點」，因為目前國內既定政策不變，12月10日起取消入境人數限制，過年時台商返台，基本上只要定得到班機都可以進來。但也擔心中國疫情升溫，帶來對台灣一波衝擊，相關因應措施主要放在維持醫療量能。

薛瑞元強調，如果發生類似狀況，會透過醫療量能調整來因應可能發生一小波中重症增加，除了醫院專責病房適度調整，集中檢疫所也會因應。

媒體問及今天是口罩鬆綁第一天，會鼓勵民眾戴還是不戴？薛瑞元說，民眾可以脫下口罩，但如果不放心，戴著也可以。因為目前還有流感以及其他呼吸道傳染性疾病，戴著口罩對自己有多一層保護。現在是可以脫下口罩的意義在於，你不戴不會有處罰，也就是說，「民眾可以自己來決定」。

《身權法》修法遭到身心障礙團體批評院版草案偏重機構管理，缺乏社區生活和自立生活的內容，薛瑞元受訪時表示「這是誤解」。

薛瑞元說明，本次修法有兩大主軸，首先是社區生活相關的部分，是配合身心障礙者權利公約(CRPD)國際審查的結論性意見，但因為最近一次審查才剛結束，修法的啟動則是108年，可能有時間上的落差，會在與委員協商的過程中彌補。另外一主軸是加強機構管理，因為已經有案件出來，這是比較急的部分，要避免未來再次發生相關事件，但並不代表這次修法只修機構部分。

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