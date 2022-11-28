尾隨欠債的進早餐店！高雄男扮外送員行兇　身上搜出槍彈

▲吃早餐被砍腳筋！高雄男「偽裝外送員」行兇，落網身上還藏1把槍。（圖／記者陳宏瑞攝）

記者賴文萱、陳宏瑞／高雄報導

高雄陳姓男子28日上午9點多左右在小港區漢民路一間肉粽店內吃早餐，突遭不明男子持刀砍傷，鮮血狂噴一地。警方獲報後，立即成立專案小組追緝，並掌握到62歲的夏姓嫌犯，趁他在吃午餐時，以優勢警力逮捕。據了解，陳男積欠約400萬債務不還，引起夏男不滿行兇，他還特地偽裝成外送員，企圖誤導警方辦案方向。

▲高雄男吃早餐「雙腳腳筋」遭砍斷，緊急送醫搶救。（圖／記者賴文萱翻攝）

警方在上午9點30分接獲轄內漢民路某早餐店報案，有客人遭不明人士持刀傷害。經查看監視器，被害人陳男約在9點許走進早餐店內，不久後，另一位不明男子尾隨進入店內，持不明器具攻擊朝陳男雙腳攻擊後逃逸，陳男後續被送至小港醫院救治。

小港分局在接獲報案後，立即成立專案小組追緝，經調閱大量監視器後，鎖定62歲夏男涉嫌重大。上午11點時，掌握夏嫌逃逸至鼓山區後，專案小組遂至現場埋伏並展開地毯式搜查；於11點40分發現夏嫌在鼓山區某店享用午餐之際，以優勢警力進行逮捕。

▲▼高雄男「偽裝外送員」行兇，落網時身上還藏1把槍+26發子彈。（圖／記者賴文萱翻攝）

據了解，被害陳男與夏嫌2人為朋友關係，因為投資做生意，陳男積欠400萬債務不還，導致夏嫌心生怨恨下手行兇。而夏男犯案時心思相當縝密，在陳男進入早餐店前就一路尾隨，事前還特別準備外送員衣服及置物箱，企圖誤導警方辦案方向。

警方查獲夏嫌時，在他身上發現改造手槍1把、子彈26顆、犯案用水果刀1把等物。全案於警詢後移請台灣高雄地檢署偵辦。





▲▼行兇現場曝！男吃早餐「雙腳腳筋」遭砍斷。（圖／記者陳宏瑞攝）