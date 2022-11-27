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咬雞塊「上顎骨掉落」竟是四期淋巴癌　他撐過化療勇奪健美冠軍

▲▼ 抗癌鬥士黃昱清 。（圖／記者嚴云岑攝）

▲黃昱清出席十大抗癌鬥士頒獎典禮，於受訪時秀出健身成果。（圖／記者嚴云岑攝）

記者嚴云岑／台北報導

35歲的黃昱清，2年發現上顎容易破皮，也經常感冒、鼻塞，原本被診斷為EB病毒，直到上顎骨腐爛、鼻子不明腫大，才驗出淋巴癌。在住院治療期間孩子出生，也讓他決定重拾運動習慣，直到完成骨隨移植，後來更在健美比賽奪得冠軍。今（27）日出席十大抗癌鬥士頒獎典禮，更在致詞時脫掉上衣感性表示，「我展現的不是身材，是我平時的努力。」

台灣癌症基金會今下午舉行二十五週年感恩會暨第十六屆十大抗癌鬥士頒獎，董事長王金平、衛福部長薛瑞元均出席致詞。台灣癌症基金會執行長賴基銘表示，基金會創立25年來，已經將國人「癌症是絕症」的迷思翻轉為慢性病，25年來癌症來癌症死亡率下降2成、死亡年齡也延後近6歲，顯示只要早期發現、早期治療，依然有機會治癒。

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罹患淋巴癌的黃昱清是第十六屆十大抗癌鬥士之一，他受訪時表示，自己是在2019年出現症狀，長達半年莫名發燒也讓家人覺得被「鬼附身」，後來鼻塞、畏寒漸趨嚴重，同年2月吃雞塊時，上顎骨更直接掉落，鼻子也經常聞到如屍水般的味道，就醫被診斷為EB病毒，使用類固醇治療，直到同年8月，因鼻子莫名腫大，切片檢查才發現第四期淋巴癌，從此開啟抗癌路。

黃昱清提到，當醫師宣布罹癌時，懷有身孕的女友聽聞後僅表示，「把化療做完吧，出院來登記結婚。」女友的陪伴給予他極大的動力，治療期間孩子出生，也讓他立下「我要陪他長大」的決心。每次化療後，黃昱清只要體力許可就會去健身，從一開始只能用雙手舉20公斤的啞鈴，到現在已可輕鬆舉起，體力更恢復到從前的8、9成。今日頒獎典禮中，他也脫去上衣展現健身的好成果，希望用自身經歷，帶給癌友正能量。

▲▼黃昱清提供抗癌成功更勇奪健美冠軍。（圖／黃昱清提供）

▲▼黃昱清提供抗癌成功更勇奪健美冠軍。（圖／黃昱清提供）

▲▼黃昱清展現健美成果。（圖／記黃昱清提供）

▲▼黃昱清展現健美成果。（圖／記黃昱清提供）

▲壯碩的黃昱清輕易舉起親友。（圖／記黃昱清提供）

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