衣櫃翻出姐夫！她掰「肩頸按摩」沒在用　人夫PO照悲嘆1句

▲一名男網友發文表示，日前在家中的衣櫃發現女性情趣用品。（示意圖／Pexels）

圖文／CTWANT

一名男網友發文表示，日前在家中的衣櫃發現女性情趣用品，詢問妻子後，對方竟謊稱是用來按摩肩頸的工具，「當我三歲小孩嗎？這明明就是『姐夫』啊！？」貼文一出，掀起熱議。

原PO在臉書社團「爆怨公社」發文指出，日前在家中的衣櫃發現女性情趣用品，詢問妻子後，對方竟謊稱是用來按摩肩頸的工具，還說已經很久沒用了，原PO可以拿去丟掉沒關係。

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▲原PO詢問妻子後，對方竟謊稱是用來按摩肩頸的工具。（圖／翻攝自「爆怨公社」臉書）

聽完妻子的一番說詞，隨後原PO果真將情趣用品拿去垃圾桶丟掉，未料隔天竟又在衣櫃尋獲，「當我三歲小孩嗎？這明明就是『姐夫』啊！？都丟掉了還撿起來幹嘛啊，我頓時間覺得自尊心都沒了。」

▲原PO把「姐夫」拿去垃圾桶丟掉，隔天卻又在衣櫃中尋獲，讓他傻眼。（圖／翻攝自「爆怨公社」臉書）

貼文曝光後引發討論，有網友表示「你比不了『姐夫』永遠都是硬的」、「弱弱的問，那個燈是幹嘛用的」、「但是你不會震動」、「就不想傷你自尊了，然後你還問」、「這問題不大，但侮辱性極強」。

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