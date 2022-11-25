交往後嫌棄！學長男友狂嘴「腿粗臉大餅」　她努力減肥1招復仇超爽

▲女大生被男友一直嫌棄身材，下定決心瘦身。（示意圖／翻攝自pexels）

圖文／CTWANT

太現實了！一名女大生抱怨，男友追求她時不在意她的身材，沒想到追到手後，開始各種嫌棄，後來看到她變瘦後，原本冷淡的態度又變得熱情，讓她覺得超傻眼，決定離開對方。

「想知道大家減肥成功後最想做的事情是什麼呢？」原PO在「Dcard」匿名討論區透露，一直以來她都是胖胖的，剛上大學時被系上學長追求，對方稱讚她肉肉的很可愛，不需要減肥，殊不知2人在一起後，態度大轉變，男友開始天天嫌棄她的身材，像是腿太粗、沒有腰線、臉像個大餅等，好像一天沒講就會不自在。

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▲原PO決定減肥成功後和男友分手。（示意圖／翻攝自pexels）

原PO聽了很不是滋味，決定自己偷偷減肥，直到最近瘦身有成，男友見狀又開始對她好，不但變得很熱情，也不會再取笑她，本來都不敢帶去見朋友，現在倒是常常邀約一起吃飯，但已經太遲了。

打從原PO不斷被男友羞辱，就已經下定決心，等減到目標體重，第1件事絕對是離開男友，第2件事要把所有證件照換掉，因為從小胖到大，迫不及待把照片換成瘦下來的模樣。

此文一出，掀起熱烈討論，網友紛紛留言，「恭喜妳瘦了～也祝你成功分手」、「就算沒減肥也該離開吧」、「妳好棒！祝妳幸福～」、「每個肉肉的女子都是潛力股，加油～減肥向上，變成一個更健康的自己，讓他後悔」。

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