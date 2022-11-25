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法律 法律新聞 名家評論 小巨蛋違法接管 我要爆料

第77 屆更生保護節慶祝大會表揚推動更保有功人士

▲▼第77屆更生保護節慶祝大會於111年11月11日舉辦，表揚長期協助推動各項更生保護工作績效卓著之受獎人。（圖／臺灣更生保護會提供）

▲第77屆更生保護節慶祝大會於111年11月11日舉辦，表揚長期協助推動各項更生保護工作績效卓著之受獎人。（圖／臺灣更生保護會提供）

面對大環境各項劇變，弱勢的更生人首當其衝，學習新思維、新模式則是當務之急，以往侷限於任意性保護的被動方式，也將打掉重練，取而代之是放眼於更生人之需求，主動積極協助。本次第77屆更生保護節慶祝大會於111年11月11日下午於法務部大禮堂舉辦，除了表揚長期協助推動各項更生保護工作績效卓著之受獎人外，同時宣導各項業務及理念，重塑更生保護會團隊工作態度。

活動主題為「超越自我，勇往直前」，由蔡清祥部長、高檢署檢察長兼更生保護會張斗輝董事長、行政院林萬億政務委員及邢泰釗檢察總長等人，點亮象徵橄欖球員抱球衝刺精神的更保形象標識，期待工作團隊，協助更生朋友及其家庭一起面對生活挑戰，開啟他們不一樣的人生。

行政院林萬億政務委員表示，更生人的權利與義務與一般國民無異，強調資源整合及共享的重要性，勉勵更生保護會不但是更生人強而有力的後盾，更是「社會安全網」重要的一環。

法務部蔡清祥部長致詞時表示，國家資源有限，民間資源無窮，期待社會大眾發揮群策群力的精神，協助更生人過著正常生活，讓他們有機會回到社會並貢獻自己專長。

最高檢察署邢泰釗檢察總長肯定更生保護會的同仁、主任委員勇於任事，挹注資源投入更生保護工作，積極募款及推動各項業務，幫助更生朋友度過生活的難關，對於更生人復歸社會是一股正向的力量。

臺灣高等檢察署檢察長兼更生保護會張斗輝董事長指出，毒品犯罪及成癮問題是治安及公共衛生重要的議題，針對毒品更生人的病患特殊性，更生保護會除與檢察機關、矯正機關及社政機關進行跨單位合作外，並連結社會處遇，協助解決毒品更生人居住及就業問題，以延緩毒品更生人復發，降低再犯比率，使毒品更生人能戒除毒癮、復歸社會，達成預防再犯的目標。

本次頒發行政院獎牌為蔡燕女女士等10名、法務部獎牌獎狀有曾瀚霖先生等18名、更生保護會表揚獎為江松樺先生等9名，以上得獎人長期出錢出力，犧牲奉獻，協助推展更生保護工作。系列活動包括績優創業商家、就業、生活達人表揚等三項選拔活動，鼓勵更生人致力於工作及為生活奮鬥所做的努力。（本文轉載自臺灣更生保護會2022年11月《甦活人生電子報》

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