台北101飄旗幟雲！　鄭明典科普真相：不是剛好飄過的

▲鄭明典分享旗幟雲。（圖／翻攝自氣象局長鄭明典臉書）

記者張乃文／綜合報導

各種雲層都會有專屬名稱，中央氣象局長鄭明典也不時在臉書替大家科普地球科學知識。今早他分享一張照片，可看到台北101大樓旁正好有一小片雲，不過鄭明典說「這不是剛好飄過的」，而是風速往上增強，背風面產生上升氣流，濕度高就會成雲。

鄭明典今（25）早在臉書貼出一張照片，向大家科普「旗幟雲」。圖中是101大樓背面，剛好一旁有片雲。對此，鄭明典解釋，這並不是剛好飄過的雲，而是當風速往上增強，柱狀障礙物背風面會產生上升氣流，濕度高就會成雲，外觀有如旗幟飄揚。

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另外，有關本周至投票日天氣。今天鋒面雲帶略北移，雨區在北部、東北部，氣象局針對北北基桃新竹縣市發佈大雨特報。明天鋒面減弱、西半部多雲時晴；下周三強冷空氣報到，低溫下探13度，要多加注意。

氣象專家吳德榮於「三立準氣象· 老大洩天機」指出，今日白天鋒面雲帶略北移，降雨範圍略往北撤，北部、東半部仍有局部短暫雨，中南部多雲時晴；今晚、明(26日)晨鋒面雲帶再往南移，降雨範圍重返中部以北。今日北台濕涼，中南部舒適微熱、早晚涼；各地氣溫：北部19至25度，中部20至30度，南部20至31度，東部20至29度。