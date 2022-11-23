老朋友的懇託！李四川發文力挺蔣萬安　「我相信他一定不會讓我失望」

▲李四川。（資料照／記者黃克翔攝）

記者崔至雲／台北報導

選戰倒數4天，前高雄市副市長李四川今（23）日在臉書上力挺國民黨台北市長候選人蔣萬安，他表示，台北市正面臨轉型與挑戰，需要一位有眼界規劃城市願景，還有能力領導團隊及傾聽市民心聲的市長；他相信蔣萬安可以打造一流的市政團隊，把台北市的建設跟發展做好。最後他以「老朋友」身份懇託大家，1126請把神聖一票投給蔣萬安，「我相信他一定不會讓我失望」。

「台北，要迎向什麼樣的未來？」李四川表示，台北市政府是他服務的第一個公務單位，一待就25年，「路平、燈亮、水溝通」天天在基層打拼。開闢道路橋梁，興建學校、醫院等市政公共建設，就是他那時的日常生活，也成為他日後在不同單位服務的基本信念。

李四川提到，他曾擔任行政院秘書長，深知一個公務體系的龐大，市政問題有多複雜。台北市正面臨轉型與挑戰，少子化、都更、產業發展、基礎建設翻新。這都需要一位有眼界規劃城市願景，還有能力領導團隊及傾聽市民心聲的市長。而台北首都的市民，也值得有這樣的一位市長。

李四川回憶，他是他在當黨秘書長時認識蔣萬安的，他在蔣身上看到做事認真、腳踏實地，面對質疑不閃躲，遇到問題有擔當，相信蔣萬安可以打造一流的市政團隊，把台北市的建設跟發展做好。

李四川喊話，台北市的市民朋友們，如果您不嫌棄李四川這個「老朋友」的懇託，11月26日請把您神聖的一票投給蔣萬安，「我相信他一定不會讓我失望，更不敢辜負您給他的期待，會把台北帶往一個更美好的未來」。