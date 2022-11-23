日本核准本土研發新冠口服藥　王必勝：可減輕症狀「開始評估採購」

▲中央流行疫情指揮中心指揮官王必勝。（圖／指揮中心提供）

記者洪巧藍／台北報導

日本核准首款國產新冠口服抗病毒藥物，台灣是否也會評估採購？指揮中心指揮官王必勝今（23）日表示，指揮中心已經針對該款藥品展開討論，初步瞭解對於輕症患者有減輕症狀的效果，後續會繼續向該公司進行瞭解，作為未來制訂政策參考，「已經開始行動了」。

外電報導指出，日本藥廠塩野義製藥（Shionogi）研發的新冠口服抗病毒藥Xocova獲得日本厚生勞動省批准緊急使用授權，並為第一款日本自行開發可適用輕症患者的國產口服藥物。

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至於我國是否會進行相關評估採購，王必勝表示「會，今早看到消息已經有進行討論」。王必勝說，初步了解，沒有看到該藥物對重症或是死亡的保護效果，不過對減輕症狀部分有些效果在，日本政府已經下訂1百萬人份，稍早也請該公司的分公司給予相關訊息，指揮中心有職責對這樣的藥物進行了解，這樣才能做為未來制定政策參考。

國內目前儲備、有在使用的新冠口服抗病毒藥物為倍拉維（Paxloid）或莫納皮拉韋（Molnupiravir），指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞表示，倍拉維與莫納皮拉韋在降低重症、死亡的效果已經相當清楚；至於日本的口服抗病毒藥Xocova，目前核准是用於輕症病人減輕症狀、降低病毒量，但對於住院、重症的治療效果還沒有資料，相關試驗還在進行中。

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